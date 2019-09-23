Политика У Зеленского рассказали, когда может произойти "нормандский" саммит

2019-09-23 18:00 315

 

Встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал помощник президента по международным делам Андрей Ермак.

"Во время последнего разговора, который длился 2 часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждения, но и не сказала "нет". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября", - сказал он.

Ермак добавил, что Зеленский "задал вектор делать все по максимуму и не откладывать на неделю и месяц".

"Его все подхватили. И чтобы этот импульс поддерживать, нужна эта встреча", - резюмировал он.

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