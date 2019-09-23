Экономика Бизнес прогнозирует курс гривни 28 за доллар

2019-09-23 19:00 264

Большинство членов влиятельного бизнес-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) уверены, что в следующем году экономика Украины продемонстрирует рост.

Об этом говорится в традиционном прогнозе «EBA Global Outlook: Embracing Change», который презентовала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, передает УНИАН.

По ее словам, позитивно оценивают перспективы украинской экономики в 2020 году 77% опрошенных членов ассоциации. При этом в прошлом году этот показатель составил 75%, а в 2017-м — 86%. «Мы видим, что больше позитивных ожиданий, чем в прошлом году, но их меньше, чем два года назад», — сказала она.

При этом 62% опрошенных ожидают увеличения доходов в гривне на уровне от 10 до 20%. Почти половина членов ЕБА (46%) планирует в 2020 году расширять штат, а возможное сокращение штата значится в планах 7% опрошенных.

Главными задачами для правительства Украины бизнес назвал эффективную борьбу с коррупцией, судебную реформу и обеспечение верховенства права, а также политической стабильности.

Также члены ЕБА ожидают, что в следующем году валютный курс составит 28 гривен за доллар. «Что касается курса, то мы видим, что прогноз составляет 28 грн за доллар. И это нормально, потому что в государственный бюджет на следующий год заложен именно такой курс», — сказала она.