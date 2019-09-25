Политика Госдеп США обнародует полную расшифровку разговора Трампа с Зеленским

2019-09-25 11:43 267

Официальный Киев дал разрешение Госдепу США на публикацию расшифровки телефонного разговора президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело", - написал Трамп в Twitter 25 сентября.

Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

После того, как эта информация была обнародована в СМИ, в Конгрессе потребовали предоставить стенограмму телефонного разговора. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента.