Политика Госдеп США обнародует полную расшифровку разговора Трампа с Зеленским

2019-09-25 11:43 267

Официальный Киев дал разрешение Госдепу США на публикацию расшифровки телефонного разговора президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. 

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело", - написал Трамп в Twitter  25 сентября.

Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

После того, как эта информация была обнародована в СМИ, в Конгрессе потребовали предоставить стенограмму телефонного разговора. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020

2019-09-24 22:00 828

В Украине стартовали стратегические военные учения "Казацкая воля-2019"

2019-09-24 14:43 675

В ближайшие дни в Украине сильно похолодает - ожидаются заморозки

2019-09-23 11:42 1125

Климатолог кардинально изменила прогноз погоды на зиму для Украины

2019-09-22 14:30 4641

Еще новости в разделе "Политика"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным

2019-09-25 14:44 114

В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность

2019-09-25 13:15 210

В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ

2019-09-25 12:46 297

Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить

2019-09-25 12:14 717
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным 2019-09-25 14:44 114
В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность 2019-09-25 13:15 210
В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ 2019-09-25 12:46 297
Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить 2019-09-25 12:14 717

Лента

15:13 Зачем секретарь СНБО Данилюк слетал в зону ООС на Донбасс
ПОЛНЫЙ СПИСОК 14:44 Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным
14:16 Лионель Месси снова уделал Роналду, ван Дейка и Азара
13:42 Князев официально уволен. Кабмин назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко
13:15 В СНБО озвучили решение по сокращению расходов на армию и нацбезопасность
12:46 В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ
12:14 Владимир Зеленский впервые назвал имя человека, который реально может на него давить
11:50 Оригінали і підробки художника Івана Труша
11:43 Госдеп США обнародует полную расшифровку разговора Трампа с Зеленским
11:16 Эстония отменила бесплатные визы для украинцев из-за наплыва гастарбайтеров