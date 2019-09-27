Детали Защищенные смартфоны: какие они, и какой бывает защита

2019-09-27 10:47 81

По статистике, подавляющее большинство «умных телефонов» от ведущих производителей вроде Apple, Samsung, Xiaomi в теории могут служить долгие годы. Если бы не одно «но». Этим «но», как правило, выступает сам пользователь, который роняет, топит, разбивает, роняет свой гаджет с балкона или вообще садится на устройство.

Да, форс-мажоров порой не избежать, тем более учитывая хрупкость тонких цифровых устройств с экраном на всю фронтальную поверхность.

Но не все мобильные телефоны одинаково хрупкие. Некоторые выдерживают чуть более грубое физическое воздействие, падение с нескольких метров на кафельный пол и даже работу под струей воды из крана. Эти модели еще называют защищенные.

Что такое защищенные модели?

Защищенные смартфоны – это целый класс. Популярные представители сегмента отличаются эксплуатационными показателями, но их живучесть в среднем выше:

Blackview

Sigma mobile X-treme

Doogee S60 Lite

CAT S31

Ulefone Armor X3

При некоторых допущениях к этой же категории можно отнести и Galaxy A8 Plus от Samsung, и некоторые модели от Apple, LG, Huawei, Sony Xperia.

В то же время многие производители называют свои устройства «защищенными», но они таковыми не являются, да и само понятие защиты от влаги или ударов может быть совершенно разным.

Как определить уровень защиты?

Обычно стоит посмотреть на стандарты, которые определяются аббревиатурой IP, а если быть точным, то на значения после этих букв. Первая цифра отвечает за попадание внутрь корпуса физических предметов – при максимальном показателе (6) создатель устройства гарантирует защиту от пыли.

Вторая цифра отвечает за «воду». Максимальный показатель на рынке (8) означает, что смартфон можно погружать в воду на некоторое время. Чем меньше первый или второй показатель – тем меньше их защищенность и тем больше ограничений.

Защита может быть и от ударов, падений, от низкой температуры. В этом случае многое зависит от материалов корпуса и экрана, а также от дополнительной защиты и качества сборки в каждом конкретном случае – пластиковых, металлических, силиконовых «бортов» и «бамперов», добросовестности производителя и его честности в краш-тестах.

Обратите внимание, что в большинстве случаев производители не советуют подвергать даже защищенные смартфоны испытаниям, а еще нередко пишут, что стопроцентной гарантии на живучесть устройства в тех или иных условиях они не дают.

Поэтому рекомендуем внимательно читать инструкцию, гарантийные условия и результаты реально проведенных испытаний. И все это должно подтверждаться не просто рекламными лозунгами, а реальной документацией.