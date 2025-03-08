Спорт Александру Усику установили четкие сроки, когда он обязан провести защиту пояса WBA

2025-03-08 13:34

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен провести защиту пояса WBA. Всемирная боксерская ассоциация установила крайний срок для обязательной защиты их чемпионского титула.

Украинский боксер получил отсрочку на 24 месяца. За это время Александр будет обязан встретится с обязательным претендентов.

"Комитет проанализировал текущее состояние дивизиона, а также индивидуальную ситуацию украинского чемпиона и предоставил ему 24-месячный срок для проведения обязательной защиты.

Цель состоит в том, чтобы позволить бойцу проводить поединки с наиболее релевантными соперниками в дивизионе".