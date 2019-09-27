Детали В СМИ появилась информация о новой «контрабандной вертикали» в СБУ

2019-09-27 14:41 609

Учитывая то, что Николай Банчук занял сейчас в СБУ место «серого кардинала», можно спрогнозировать, что вскоре все здание на Владимирской, 33 будет «алярмово» занято «румынами» и «гуцулами». Об этом для издания «ОРД» пишет Игорь Смирнов.

По мнению автора материала, новая власть в ближайшее время столкнется с проблемами, связанными с «оголтелой контрабандой».

«Пока странный человек по фамилии Нефьодов занимается своей бородой и непонятной маниловщиной, в бюджете Украины уже образовалась дырка из-за непоступления таможенных платежей. Говорят об уменьшении поступлений в размере 21 процента за 2 летних месяца. Что уже круче форсмажора и грозит задержкой зарплат, пенсий, а в перспективе – народным бунтом», - отмечает Смирнов.

Автор отмечает, что прокуратура и ДФС обеспокоились масштабами контрабанды в Черновицкой области еще этим летом, и приводит соответствующие документы.

По словам журналиста, «Сокиряны» на сегодняшний день – это один из самых коррумпированных таможенных постов в Украине.

«Основная причина в том, что в СБУ сейчас активно «рулит» неприметный адвокат из Сокирян, а на деле полномочный представитель «буковинского» коррупционного клана – Николай Банчук», - пишет автор статьи.

«Вообще, «буковинский клан» по своему уникален. Несмотря на карликовые размеры и наименьшее число жителей по сравнению с другими регионами страны, Черновицкая область дала Украине огромное количество чрезвычайно богатых и как правило весьма мутных персонажей. Дмитрий Фирташ, И.Плужников, А.Зинченко, М.Папиев, А.Яценюк, И.Попеску, Г.Филипчук, Г.Манчуленко, Ю.Буздуган, В.Онопенко, Г. Москаль, В. Король, два Матиоса, Анатолий и Иван, М. Бурбак, В. Каськив, С. Рудык и еще ряд фигурантов калибром поменьше. По сути, «буковинские» выступили круче чем «донецкие», если учитывать размеры и население областей. И тому есть ряд объективных причин. Первая – граница. Черновицкие таможенные переходы – одни из главных украинских ворот контрабанды сигарет в ЕС. А обратно – «евроблях» и тому подобного. Калиновский рынок – один из крупнейших в Украине рынков контрабандных товаров», - отмечает Игорь Смирнов.

По мнению автора материала, одной из причин успеха «буковинского клана» является менталитет его представителей.

«Буковинцы мафиозны по своей сути, как сицилийцы в Италии. Они всегда держатся вместе, вокруг общих серьезных «тем». И активно тянут друг друга по ступеням власти. Чем то похожи на хасидов в Израиле. Израильтяне говорят, что если в доме завелся хотя бы один хасид – нужно уезжать. Потому что в ближайшее время весь дом будет заселен ими», - приводит аналогии автор.

Игорь Смирнов утверждает, что нынешнее высокое положение Банчука говорит о том, что «буковинский» контрабандный клан несколько потеснил традиционно мощный львовский контрабандный клан в лице Василия Писного.

«По ряду причин, именно через черновицкий контрабандный «хаб» сейчас идет один из самых мощных мутных финансовых потоков», - добавляет журналист.

«Если заглянуть в телефон Банчука, то можно увидеть, что наиболее плотно он общается с абонентом с номером +380673723303. Это номер одного из лидеров буковинской контрабанды, некоего Юрия Радуловича Кушнира. Фигура эта известна в контрабандных кругах СБУ еще с 90-х годов прошлого века. Кушнир «кормил» многих генералов СБУ, начиная со Скулыша и Глуговского, и заканчивая Гавришем, Кицулом, Вакарюком и Артюховым. Сейчас Кушнир содержит нашего героя Николая Банчука и руководителя Управления КЗЭ УСБУ в Черновицкой области Ивана Георгиевича Тычину. Должность эту он занимает с 2016 года и «имеет» со всех контрабандных тем в Черновицкой области.

По «сигаретной теме» в подчинении Тычины трудятся приближенные экс-нардепа Бурбака – известные в уголовном мире граждане Шуваев А.Ю. по прозвищу «Бабуля», Загурский В.А. и другие криминальные граждане. С каждого ящика контрабандных сигарет Тычина получает 10 долларов. Мелочь вроде, но если учесть объемы контрабанды, идущей через Черновицкую область – то глаза открываются. А ведь есть еще орехи, «евробляхи», спирт, всевозможный ширпотреб и электроника, идущая в Украину под видом «домашних тапочек». И ведь весь этот «контрабандный хаб» сейчас работает на Банчука, с тем, чтобы он полностью взял под свой контроль «оперативное сопровождение» контрабанды от СБУ. Вряд ли это можно считать цивилизованной реформой СБУ. Со стороны же ДФС в Черновицкой области Банчука “страхует” однофамилец, или родственник Анатолия Матиоса — Иван Матиос, заместитель начальника ГУ ДФС в Черновицкой области», - подытожил Смирнов.

Источник: from-ua.com