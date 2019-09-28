Эксперты рассказали, почему вес не уходит при правильном питании

Специалисты рассказали, что одним из факторов, мешающих обрести стройность, может быть стресс, даже при физической активности и правильном питании.
Причина может крыться в неправильной работе надпочечников. Когда вырабатывается слишком много кортизола, он провоцирует повышение аппетита.
Нередко мешает похудеть проблема с щитовидной железой и нехватка витамина D3 (холекальциферола).
Из-за недосыпа повышается уровень гормона грелина, отвечающего за повышение аппетита. А уровень лептина, сигнализирующего о насыщении, наоборот, снижается. Вот такой двойной удар.
Диетологи одними из главных причин, мешающих похудеть, стандартно называют пищевые привычки и низкую физическую активность.
Набору веса может способствовать приём антипсихотиков, антидепрессантов, препаратов от диабета, стероидных гормонов и препаратов от аллергии.