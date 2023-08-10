ВОЙНА В Украине ЗАЭС снова под угрозой: ночью станция потеряла питание по основной линии – Энергоатом

2023-08-10 16:05

Ночью 10 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ. В "Энергоатоме" предупреждают – отключение резервной линии чревато потерей атомной электростанцией любого внешнего питания

"В случае этого сценария главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячей остановки", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования)", – отмечают в компании.

Руководитель "Энергоатома" Тарас Ткач отметил, что в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхолидить" его в условиях отсутствия охлаждающих насосов", – отмечает Ткач.

В НАЭК подчеркивают, что такой режим является тяжелым для реакторной установки, его длительное использование может привести к отказу основного оборудования энергоблока.

Угрозы на ЗАЭС - последние новости

Сейчас Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре не работает. Все ее энергоблоки находятся в состоянии холодной остановки, 4-й – в состоянии горячей остановки.

В украинском правительстве отмечают, что несмотря на то, что сейчас Запорожская АЭС не работает, опасность есть, станция под управлением оккупантов создает угрозы.

Российские оккупанты заминировали территорию АЭС, о чем неоднократно сообщали украинские власти и что в конце концов подтвердили эксперты МАГАТЭ. 23 июля эксперты обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Еще две мины обнаружили 3 августа. Убедиться в том, заминированы ли крыши энергоблоков, специалисты не могут. Оккупанты скрывают то, что происходит на крышах энергоблоков ЗАЭС.