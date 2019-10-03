Детали Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева

2019-10-03 18:45 276

Социологические опросы показывают, что разрыв между Виталием Кличко и его конкурентами на выборах мэра Киева стремительно сокращается. Это указывает на то, что в настоящее время у киевлян есть сильный запрос на обновление городской власти.

Всеукраинская социологическая служба с 23 сентября по 1 октября 2019 г. проводила опрос в десяти районах г. Киева. Согласно его результатам, если бы выборы мэра Киева проходили в эти дни, Виталий Кличко набрал бы 16,1% голосов избирателей. За ним следует Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать 12,6% избирателей, на третье место вырвался Игорь Смешко с 10,8%.

8,7% набирает Сергей Притула, 3,5% – Александр Ткаченко, 2,5% – Борислав Береза. Других кандидатов поддержали 4,2% опрошенных, а 32,4% не определились с выбором.

8,7% набирает Сергей Притула, 3,5% – Александр Ткаченко, 2,5% – Борислав Береза. Других кандидатов поддержали 4,2% опрошенных, а 32,4% не определились с выбором.

Рост рейтингов Смешко, небольшой разрыв в 3,5% между Виталием Кличко и Андреем Пальчевским в первом туре выборов мэра Киева указывает на то, что в настоящее время нельзя делать однозначный вывод относительно победителя на выборах мэра во втором туре.

Во время проведения опроса было опрошено 2000 респондентов. Возможная социологическая погрешность – 1,5%.