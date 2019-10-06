Детали Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом

2019-10-06 17:30 495

 

Скандал вокруг аферистки и мошенницы Елизаветы Павловой, из-за которой сорвались съемки фильма «Лучшая партия», набирает обороты. Ее муж Дмитрий Сорока, с которым она вместе проживает в селе под Киевом, оказался антисемитом, украинофобом и сепаратистом.

К примеру, в то время как Израиль поддерживает Украину, Дмитрий Сорока со своего аккаунта в Facebook открыто пропагандирует межнациональную рознь и откровенный антисемитизм.

«Скоро 1/4 Украины может стать их».

 

«На землю без народа придут народы без земли». «Они нас за скотов держат».

 

 Вот так антисемит Дмитрий Сорока запугивает украинцев «жидами», которые придут и заберут себе украинские черноземы.

 Самих украинцев и Украину Сорока также ненавидит и презирает. Распространяет на своей Facebook-странице информацию о якобы «фейковисти» украинской государственности, Акта провозглашения Независимости, государственных символов.

Любит постить сообщения известного украинофоба и любителя «русского мира» Николая Азарова.

Более того открыто заявляет о том, что является рьяным фаном пророссийского блогера и журналиста Анатолия Шария. Сорока даже агитировал за партию Шария во время выборов.

Многие пользователи соцсетей возмущены таким открытым антисемитизмом и украинофобством Дмитрия Сороки и неоднократно направляли жалобы в администрацию Facebook.

 Возможно, пора и более компетентным органам обратить внимание на попытки это персонажа сеять межнациональную рознь и поддавать сомнению легитимность Украины как государства.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Скандальный телефонный разговор Зеленский–Трамп: стенограмма

2019-09-25 21:30 1497

Facebook хранил 419 млн телефонов пользователей в свободном доступе

2019-09-09 12:15 1635

Скандал из-за вакцинации: детей могут не пустить в школу, учителя обзванивают родителей

2019-08-30 16:30 927

В Раде очередной скандал со “слугой народа”

2019-08-29 23:30 963

Еще новости в разделе "Детали"

Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом

2019-10-06 17:30 495

Россия заявляет о готовности воспользоваться поправкой Геруса и начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма

2019-10-03 18:59 948

Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева

2019-10-03 18:45 2130

фото 11 жовтня в НАТО даватимуть комічну оперу «Дзвіночок» Г. Доніцетті

2019-10-03 15:41 705
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом 2019-10-06 17:30 495
Россия заявляет о готовности воспользоваться поправкой Геруса и начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма 2019-10-03 18:59 948
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 2019-10-03 18:45 2130
фото 11 жовтня в НАТО даватимуть комічну оперу «Дзвіночок» Г. Доніцетті 2019-10-03 15:41 705

Лента

17:30 Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом
15:00 Возвращение ТО: что необходимо знать украинским водителям
14:30 Украина подготовила 800 полицейских для работы на деоккупированном Донбассе
14:00 Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле
13:30 НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны
13:00 Данилюк заявил, что присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским
12:30 В Украине будет единый счет для налогов: как это будет работать
12:00 МИД о разведении войск: Мы всегда можем вернуться
11:30 Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Сирии
11:00 Новое админделение Украины будет распространено и на Крым с Донбассом