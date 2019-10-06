Детали Скандал вокруг мошенницы Елизаветы Павловой разгорается: ее сожитель оказался антисемитом и украинофобом

2019-10-06 17:30 495

Скандал вокруг аферистки и мошенницы Елизаветы Павловой, из-за которой сорвались съемки фильма «Лучшая партия», набирает обороты. Ее муж Дмитрий Сорока, с которым она вместе проживает в селе под Киевом, оказался антисемитом, украинофобом и сепаратистом.

К примеру, в то время как Израиль поддерживает Украину, Дмитрий Сорока со своего аккаунта в Facebook открыто пропагандирует межнациональную рознь и откровенный антисемитизм.

«Скоро 1/4 Украины может стать их».

«На землю без народа придут народы без земли». «Они нас за скотов держат».

Вот так антисемит Дмитрий Сорока запугивает украинцев «жидами», которые придут и заберут себе украинские черноземы.

Самих украинцев и Украину Сорока также ненавидит и презирает. Распространяет на своей Facebook-странице информацию о якобы «фейковисти» украинской государственности, Акта провозглашения Независимости, государственных символов.

Любит постить сообщения известного украинофоба и любителя «русского мира» Николая Азарова.

Более того открыто заявляет о том, что является рьяным фаном пророссийского блогера и журналиста Анатолия Шария. Сорока даже агитировал за партию Шария во время выборов.

Многие пользователи соцсетей возмущены таким открытым антисемитизмом и украинофобством Дмитрия Сороки и неоднократно направляли жалобы в администрацию Facebook.

Возможно, пора и более компетентным органам обратить внимание на попытки это персонажа сеять межнациональную рознь и поддавать сомнению легитимность Украины как государства.