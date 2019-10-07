Детали Журналист: Богдан создал для Зеленского серьезную проблему

2019-10-07 14:43 273

Публикуя на своей страничке в Facebook заметку о проплаченных людях на вече «Ні капітуляції», Андрей Богдан оказал медвежью услугу лично президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на страницах издания Антикор пишет журналист Сергей Антипов.

По мнению автора материала, назвав последние акции, направленные против подписания «формулы Штайнмайера», проплаченными, Андрей Богдан стал «раздражителем для активистов».

«Таким образом он (Богдан - прим.ред.), будучи официальным лицом Офиса президента, связал свое мнение с мнением президента. А его заметка, мягко говоря, представляет собой не столько факт, наталкивающий на размышления, сколько раздражитель для активистов», - отмечает Антипов.

«Были ли на Майдане люди в минувшее воскресенье пришедшие на вече за деньги? Логично, что были. Ведь помимо простых киевлян, на этом собрании присутствовали политические силы, партии и так далее. А им всегда нужна массовка. Но, одно дело массовка для партий и организаций, которая не составляет и десятой части от пришедших на Майдан, а совсем другое - бросать вызов большинству присутствующих. И этот вызов Богдана не столько подставил его самого, сколько президента, на которого проецируется токсичность самого Богдана», - добавляет автор статьи.

По словам журналиста, на сегодняшний день руководитель Офиса президента уже успел внести серьезный разлад между президентом и СМИ.

«Хотя, генератором этого разлада был именно Богдан, как мы можем видеть, негативное отношение журналистов концентрируется и на президенте. И с учетом уже имеющего место конфликта, нормализация этих отношение и завоевание лояльности журналистов президенту будет стоить больших усилий. Если, конечно же, эти усилия не будут пущены по ветру очередным фейлом тех или иных сотрудников «офиса», - отмечает автор материала.

По мнению Сергея Антипова, увлекшись баталиями с политическими оппонентами Владимира Зеленского, Андрей Богдан уже явно не оценивает ситуацию трезво и рассудительно.

«Заполучая в список своих врагов СМИ, активистов и общественность, он создает большую головную боль не столько себе, сколько тому, кого, согласно своим функциональным обязанностям, должен от этой самой головной боли оберегать», - добавляет журналист.

«Теперь же, Андрею Богдану следует не вставать в позу, а извлечь урок из уже совершенных ошибок. Минимизировать раздражение вызванное заметкой про оплату участия на вече и пойти на доверительный контакт с общественностью. В том числе и с целью максимально полного разъяснения всех аспектов формулы Штайнмайера. В противном случае у президента Украины в, и без того, не простой внешнеполитической ситуации появится серьезная внутренняя проблема, в виде более активного и более массового протеста, спровоцированного его офисом», - резюмировал автор статьи.

Источник: from-ua