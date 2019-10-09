Политика СМИ В странах ЕС раскрыли подразделение ГРУ РФ, которое занимается дестабилизацией

2019-10-09 14:13 54

В Европе действует сверхсекретное спецподразделение 29155 Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ), занимающееся дестабилизацией ситуации - оно может быть причастно к отравлению Скрипалей в Великобритании и болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, а также к попытке переворота в Черногории. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах четырех стран.

Спецслужбы пришли к выводу, что эти операции являются частью "скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы". По данным газеты, спецподразделение действует уже более десяти лет, но обнаружить его удалось только сейчас.

The New York Times утверждает, что подразделение базируется в 161-м тренировочном центре специалистов особого назначения, находящемся на востоке Москвы, и пребывает в ведении ГРУ. Некоторые сотрудники части 29155 участвовали в военных кампаниях в Афганистане, Чечне и в Украине и получали за это награды.

Европейские спецслужбы впервые обратили внимание на спецподразделение после неудачной попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. Власти Черногории считают, что к нему причастны российские спецслужбы, которые хотели сорвать вступление страны в НАТО. В частности, заочно к тюремному срок был приговорен Владимир Попов, которого называют сотрудником ГРУ.

Оценить масштаб работы спецподразделения спецслужбы смогли только после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти определили двух подозреваемых — "Петрова и Боширова". За год до этого трое сотрудников подразделения 29155 уже прилетали в Великобританию, предположительно — для отработки операции.

Руководитель спецподразделения — генерал Андрей Аверьянов. В 1988 году он закончил военную академию в Ташкенте, в 2015 году получил медаль Героя России. Газета предполагает, что он участвовал в обеих чеченский войнах. Сейчас он якобы живет в старом доме советской постройки недалеко от штаб-квартиры спецподразделения.

Бывший офицер ГРУ, знакомый с работой спецподразделения, подтвердил изданию, что оно специализируется на подготовке "диверсионных миссий", которые совершаются в группах или индивидуально — "взрывы, убийства, что угодно".

"Там служили серьезные ребята. Они были офицерами, которые работали под прикрытием и в качестве международных агентов", — отметил собеседник газеты.

 

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