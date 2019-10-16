Детали "Журналист" Евгений Плинский – зачем делить Украину?

2019-10-16 19:25 315

 

Кто и зачем повторяет российские темники десятилетней давности

На днях, в праздничный для Украины период 14-го октября, Дня защитника Украины, христианского праздника Покровы Пресвятой Богородицы и годовщины создания Украинской повстанческой армии, в телеграмм канале ”Грязные игры” журналиста программы ”Деньги” телеканала 1+1 был опубликован пост, который шокировал каждого сознательного украинца.

Спустя 5 лет, стало понятно, что тенденция раздела населения Украины на восток и запад, рожденная во время Оранжевой Революции и канувшая в лету, с началом росийско-украинской войны, была ни чем другим как российским ”темником”, пропагандистским шагом, направленным на раздел общества. В тяжелое время общество объединилось и продолжает быть объединенным и сейчас.

Украина стала государством где ценят людей за профессионализм, государственную позицию, навыки и знания, а не за происхождение и отношение к какому-либо клану или региону. По этому, критика кого-либо за региональное происхождение, в данном случае и.о. начальника ДПС Львовской области Ореста Витыка, ни что другое, как попытка использовать старый русский ”темник” раздела общества по региональному принципу.

Раньше это использовали в своих политических рекламных ”страшилках” Витренко, медведчуковский блок «НеТАК!», капиталистический ”комунист” Симоменко и окружение Януковича. Теперь этим пользуются журналисты-критиканты как Плинский, которые выполняют коррупционный заказ тех, кому реформы и прозрачность мешает зарабатывать свои грязные деньги. Используют по тому, что не имеют что противопоставить. Используют, по тому что, колониальная сущность заставляет их говорить на общепонятном и воспринимать авторитетов исключительно сквозь призму их работы в Москве.

И ещё, господин Евгений, хотим напомнить Вам. Что в Украине продолжается война. И защищают страну, как львовские десантники из 80-й бригады, так и херсончане и николаевчане из морской пехоты, потерявшие малую родину крымчане, харьковчане, луганчане и дончане. Океан Ельзы собирает стадионы в Мариуполе и Покровске.

Смиритесь! Вам с этим жить.

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