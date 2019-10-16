Детали Журналист Евгений Плинский выразился в духе ”русского мира”

2019-10-16 20:34 207

 

Журналист программы ”Деньги” выражается в стиле русской пропаганды. Об этом сообщает издание Багнет со ссылкой на телеграмм канал журналиста.

Евгений Плинский сделал обращение в своем телеграмм канале, в котором раскритиковал кадровою политику нынешней власти и выразил мнение что выходцы из западной Украины имеют право занимать руководящие должности только в регионе откуда они родом. Данная риторика ранее использовалась проросийскими силами в Украине с целью искусственного разделения общества и стала причиной сепаратистских выступлений в юго-восточных областях Украины весной 2014 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Плинский шантажирует и вымогает деньги у интернет-магазина ”Розетка”.

 

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