Детали Метаморфозы "Украины": Как человек Арбузова пытается переквалифицироваться в патриоты

2019-10-17 16:42 312



Украинская большая политика поистине богата на чудеса. Особенно, когда речь идет о конъюнктурных персонах, которые удивительным образом приспосабливаются к любой политической ситуации, умудряются сохранить свое влияние и свои зачастую не совсем легальные доходы, невзирая на чистки власти, люстрации и перемены.

К примеру, бывший губернатор Одесской области Максим Степанов. Напомним, неожиданно для многих возглавил этот южный регион он в то время, когда между пятым президентом Порошенко и получившим украинское гражданство Михаил Саакашвили возникли принципиальные разногласия. Тут-то гордое знамя богатой Одесской области и подхватил известный по своим тесным связям с экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым Степанов. Чем именно он сумел тогда получить расположение хозяина главного кабинета на Банковой, история умалчивает. Вероятно, на то есть свои причины и мотивы.

Однако, факт остается фактом, в прошлом (во времена бывшего непрезидента Януковича) автор изобретательных схем и бывший директор ГП «Полиграфический комбинат «Украина» Степанов снова оказался у руля. Вернее даже сказать, усердно приобщился к финансовым потокам одесского региона. Судя по всему, отчаянно пробивает себе дорогу к «хлебным» должностям Максим Степанов и в наши дни. Сегодня, после перезагрузки власти, он снова переквалифицировался. Но нет, не в управдомы. В ярые защитники государственных интересов. Степанов принялся в лучших традициях «джинсовой» журналистики мастерить посты на Facebook со слезными речами и способами решения всех проблем человечества. В частности украинской его части. При этом к новоиспеченному «защитнику государственных интересов» остается масса вопросов, в том числе и по поводу его эффективной деятельности на посту главы Полиграфкомбината «Украина».

Первое, что, разумеется, бросается в глаза в его слезных спичах это то, что он рассматривает указанное государственное предприятие, как свое детище (вероятно, имея в виду собственный источник доходов). При этом, совершенно не придавая значения простому факту, что оно является собственностью украинского народа. Впрочем, по большому счету не важна форма собственности. Для государства и украинцев абсолютно безразлично, какой бизнес осуществляет частная компания, какой бизнес осуществляет государственная компания. Главным показателем является создание рабочих мест и выплата налогов в доходную часть государственного бюджета.

Именно бюджета, а не персональных оффшорных счетов отдельных граждан. Напомним, стал во главе ГП «Полиграфический комбинат «Украина» не имеющий никакого понятия о полиграфии, и уж тем более в производстве идентификационных документов и защитных элементов, бывший врач Степанов по протекции всемогущего «серого кардинала» премьера Азарова - Сергея Арбузова. Чтобы фактически напрямую управлять Степановым Арбузов даже

срочно переподчинил это предприятие Нацбанку, которым руководил.

Вероятно, надзор такой над Степановым был более чем необходим. Как уже говорилось, не особо сведущий в тонкостях дела, Степанов вдруг заявил, что украинские предприятия готовы выполнить все требования Закона «о демографическом реестре» не привлекая деньги из государственного бюджета. На что Арбузов прямым текстом ответил: «Вы с ума сошли!? Я хочу вынуть из госбюджета 900 миллионов долларов, и для этого я ставлю сюда М. Степанова».

В тот момент Степанов и осознал, как устроен этот бизнес и насколько он интересен в том числе и для него самого. Осознал и принялся усердно множить, ширить, «развивать» и перестраивать его под выгодные схемы. В этом непростом деле верным помощником Степанова стал Роман Середа. В течении 30 лет он остается незыблемым заместителем директора ГП. Вокруг него меняются директора в зависимости от того, как и что происходит, но преуспевающий зам всегда при делах. ГП «Полиграфический комбинат «Украина» - это старое советское предприятие, основной деятельностью которого (Степанов подтверждает у себя на Facebook), было только одно - закупать иностранное оборудование, получать комиссии, а потом присаживать всю страну на технологические процессы, которые не принадлежат ГП «Полиграфическому комбинату «Украина», а принадлежат иностранцам.

Максим Степанов и его деловой партнер Игорь Ильенко , несмотря на то, что он уже с 2017 г. больше не возглавляет ПК «Украина», по-прежнему через компании контрагентов ПК «Украина» контролируют функционирование данного полиграфического комбината. Более того, данные лица тесно связаны с ООО «УНиТ», поскольку иностранным поставщиком и компаньйоном и ООО «УнИТ», и ГП «ПК «Украина» выступает одна и та же арабская компания «INTE GRAPH INTERNATIONAL FZE», в документах которой указывается контактное лицо, коим и выступает Игорь Ильенко (1963 г.р., идентификационный код - 2323805594, уроженец г. Шостка Сумской области Украины, по отдельным сведениям - резидент Объединенных Арабских Эмиратов). Связь Ильенко с бывшим директором Полиграфкомбината «Украина» Степановым - опосредованная. Так, сын Игоря Ильенко -Александр Ильенко, 1986 г.р. имеет совместный бизнес с супругой бывшего директора ГП «Полиграфкомбинат «Украина» Максима Степанова - Натальей Степановой. Александр Ильенко и Наталья Степанова выступают соучредителями в равных долях ООО «Феір Піксел» (ЕГРПОУ 41292421, юридический адрес - г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3, уставный фонд - 500 тыс грн., вид деятельности - компьютерное программирование,деятельность в сфере информационных технологий, создано в апреле 2017 г.).

Кроме того, в недавнем прошлом Александр Игоревич Ильенко выступал соучредителем ООО «Ед'югет» («Eduget»)(его доля в уставном фонде данной компании составляла 250 тыс грн.) (ЕГРПОУ 39765361, уставный фонд - 500 тыс грн., создано в 2015 г., вид деятельности - образование, юридический адрес - г. Киев, ул. Ярославская, 6). Сейчас единственными совладельцами данной компании в равных долях являются Максим Степанов и его супруга Наталья.

Помимо вышеуказанного, крупнейшим поставщиком защитных голографических элементов для продукции ГП «Полиграфкомбинат «Украина» является небольшая эстонская компания-посредник «FEATURE OÜ» (г. Таллинн, а именно имеющая адрес: 10145, Tallinn city, Harju county, Tartu mnt, 2),зарегистрированная в 2002 г. с уставным капиталом 2552 евро и с численностью персонала в 8 человек. Через несколько месяцев после утверждения технического описания и образца ID-паспорта гражданина Украины в 2015 г. было зарегистрировано авторское право эстонской компании «FEATURE OÜ», благодаря которому в соответствии с законодательством ЕС данная компания получила от производителя голографических защитных элементов - французской компании «SURYS» лицензионное вознаграждение (роялти) в размере 1 евро за штуку.

Поэтому только за 2018 г., когда было оформлено 5,5 млн загранпаспортов для граждан Украины, фактически фиктивная балтийская компания «FEATURE OÜ» получила в виде роялти более 5 млн евро на одних только паспортах. Но кроме этой суммы данная таллиннская компания еще получила финансовые средства от ПК «Украина», поскольку «FEATURE OÜ» зарегистрировала интеллектуальную собственность на графическое изображение для 6-ти

защитных элементов, используемых в украинских ID-документах. Эксперты связывают компанию «FEATURE OÜ» с бывшим директором Государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» Максимом Степановым. Дело в том, что по юридическому адресу расположения эстонской компании «FEATURE OÜ» (10145, Tallinn city, Harju county, Tartu mnt, 2) зарегистрирована компания ООО «IP Development Group OU» / ООО «АйПі Девелопмент Груп ОЮ» (Эстония, идентификационный номер компании - 12881282, уставный фонд - 167 тыс 477 грн.), подконтрольная Максиму Степанову. Так, Максим Степанов и его супруга Наталья являются единоличными владельцами (бенефициарами) ООО «IPDevelopment Group OU».

Следует также отметить, что, по данным из отдельных источников, в бытность руководства Максимом Степановым полиграфическим комбинатом «Украина», последний закупал оборудование для производства биометрических загранпаспортов не у компании-производителя, а у иностранного посредника с сомнительной репутацией, что уже тогда вызывало предположения у экспертов относительно фиктивности создания компаний-посредников, с которыми сотрудничал ПК «Украина».

Как показало исследование, вышеупомянутой компанией «УнИТ» фактически владеют три семьи: семья Юрия Коржа (сына бывшего народного депутата от ВО «Батьківщина» Виталия Коржа), семья бывшего Министра финансов времен

нуковича - Юрия Колобова и семья Артура Витренко (заместителя генерального директора ГП «Украинские специальные системы», которое обеспечивает функционирование и эксплуатацию Национальной системы конфиденциальной связи).

Официальные показатели деятельности по финансовой отчетности ООО «УНиТ» не особо впечатляют: в последние годы компания якобы получает незначительную прибыль: в 2018 г. чистая прибыль ООО «УНиТ» составила 48 тыс грн., в 2017 г. - 37 тыс грн., в то же время в 2016 г. чистая прибыль компании равнялась 16 млн 596 тыс грн. Наряду с этим, после

событий Евромайдана ООО «УнИТ» якобы проводило нерентабельную деятельность: в 2013 г. чистый убыток составил 95 млн 771 тыс грн., в 2014 г. чистый убыток равнялся 679 тыс грн., а в 2015 г. чистый убыток составлял 30 млн 897 тыс грн. Только в 2012 г. компания декларировала чистую прибыль - 297 тыс грн., а в 2011 г. - 387 тыс грн.

При этом в 2018 г. у ООО «УНиТ» незавершенные капитальные инвестиции составили 3 млн 25 тыс грн., дебиторская задолженность за работы и услуги была значительной - 11 млн 821 тыс грн. (хотя в 2017 г. она еще была выше - 32 млн 949 тыс грн.), другая текущая дебиторская задолженность составила 67 млн 85 тыс грн., нераспределенная прибыль

равнялась 80 млн 842 тыс грн. Государственные контролирующие органы по результатам проведенных

проверок также выявляли отдельные значительные злоупотребления в процессе функционирования ООО «УНиТ». При этом ООО «УНиТ» часто принимает участие и без проблем выигрывает миллионные конкурсные торги (тендеры), проводимые многочисленными госструктурами. Ежегодно только официально через ООО «УНиТ» проходят сотни миллионов гривен.

«УНиТ» - участник 75 закупок (конкурсных торгов), из них - по неконкурентной процедуре - 52 и по конкурентной - 23. Из 75 тендеров, в которых принимала участие компания «УНиТ», в 69-ти - торги были завершены, по трем - торги были отменены, по двум - не состоялись, по одному - предложения участников были рассмотрены. ООО «УНиТ» - победитель 67 закупок на сумму 34 млн 513 тыс грн. С ООО «УНиТ» было подписано 65 контрактов по результатам проведенных тендеров

на сумму 33 млн 673 тыс грн. Больше всего контрактов ООО «УНиТ» было подписано с Филиалом «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АО «Українська залізниця» (34 контракта на общую сумму 18 млн 626 тыс 751 грн.) и с ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» (15 контрактов на общую сумму 12 млн 272 тыс 413 грн.).

В то же время набирает обороты спор между «Укрзалізницей» и разработчиком онлайн-сервисов продажи билетов ООО «УНиТ». Началось все с объявления «Укрзалізницей» весной 2019 г. закупок услуг платежного шлюза (ожидаемой стоимостью 159 640 грн) и услуг по сопровождению программного обеспечения модуля бронирования и продажи железнодорожных билетов через официальный веб-сайт «Укрзалізниці» (92 тыс грн.). «УНиТ» проиграл торги по обеим закупкам, которые с предложениями стоимостью 1 копейка выиграли соответственно ООО «ФЕТПЕЙМЕНТС» и ООО «Віртуальні технології і системи» / ООО «ВИТЕС». В результате судебных споров и обжалований в тендерной коллегии Антимонопольного комитета Украины «УНиТ» добился отмены результата торгов по веб-сайту и запрета заключать соглашение с победителем торгов по платежному шлюзу. В результате между двумя структурами - Филиалом «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАО «Українська залізниця» и ООО «УНиТ» - возник серьезный конфликт. «УНиТ»

подал иск в Хозяйственный суд г. Киева как подрядчик, права которого ущемлены. Начались перебои в работе онлайн-сервиса продажи билетов, на что разработчики сервиса - ООО «УНиТ» - обвинили «Укрзалізницю» в том, что последняя искусственно создает такие проблемы с целью передачи сервиса в управление другой компании (ООО «ВИТЕС»). А «УНиТ» обвинял ООО «Віртуальні технології і системи» и «Укрзалізницю» в сговоре. В ответ «Укрзалізниця» обвинила ООО «УНиТ» в присвоении средств в размере 51,2 млн грн.

Фактически до сих пор идет борьба ООО «УНиТ» за монополию на продажу билетов «Укрзалізниці». Против ООО «УНиТ» возбуждались уголовные дела, например, уголовное производство №757/46242/15-к (материалы досудебного расследования, внесенные в Единый реестр досудебных расследований с № 42014000000000941 от 18.09.2015). Так, Генпрокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном 18.09.2015 г. в Едином реестре досудебных расследований по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (далее - «Укрзалізниця»), Филиала «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АО «Українська залізниця» по предварительному сговору с должностными лицами ООО «УнИТ», совершенного в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Установлено, что должностные лица «Укрзалізниці» в период 2013-2014 гг. по предварительному сговору с должностными лицами «Головного інформаційно-обчислювального центру» «Укрзалізниці», в нарушение требований законодательства в сфере государственных закупок, без проведения конкурсных торгов и соответствующих маркетинговых исследований, заключили более 25 договоров с ООО «УНиТ» по оказанию услуг и выполнению работ по завышенной стоимости на общую сумму более 40т млн грн.

Текущей работой и непосредственно поиском новых сфер приложения усилий в сфере информационных технологий заняты непосредственно Юрий Корж и Артур Витренко, а Юрий Колобов фактически финансирует все проекты своих бизнес-партнеров в указанной сфере деятельности. При этом ни у Ю. Коржа, ни у А. Витренко не хватило бы финансовых ресурсов профинансировать все их амбициозные проекты на рынке цифровой экономики Украины(ООО «УНиТ»,

ООО «GlobalMoney», ООО «ELECTRUM PAYMENT SYSTEM», ООО «ТоппТек», финансовая компания ООО «ФИНТЕКО», сервис электронных экспресс-платежей Plategka.com, ООО «ВІНКОНЕТ» (ранее имевшее название = ООО «ЛІВ ГЛОБАЛ

МАНІ») и т.д.), несмотря на наличие ряда лоббистских возможностей. Например, если рассматривать только одну из многочисленных компаний вышеуказанных бизнес-партнеров - участника рынка электронных денег - ООО

«ELECTRUM PAYMENT SYSTEM», то данная структура имеет значительное количество отделений - 1189, что, в свою очередь, требует больших административных издержек. Поэтому финансовые средства на «раскрутку» проектов в ІТ-сфере предоставляет семья Юрия Колобова. Он же использует лоббистские возможности своего близкого друга - экс-первого

Вице-премьер-министра Сергея Арбузова, например, в случае поиска банка-эмитента электронных денег для компании «GlobalMoney», коим выступил банк «Глобус», имеющий связи контроля с Сергеем Арбузовым, или в случае поиска банка-эмитента электронных денег для компании «ELECTRUM PAYMENT SYSTEM», которым стал «Укргазбанк», глава которого тесно связан с семьей Колобовых. В то же время благодаря лоббистским возможностям Юрия Коржа подконтрольные ему ООО «УНиТ» и ООО «ТоппТек» могут выигрывать многомиллионные тендеры, проводимые ГП «Полиграфический

комбинат «Украина», Главным сервисным центром МВД, региональными сервисными центрами МВД, Филиалом «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АО «Українська залізниця», не без помощи отдельных лиц, тесно

связанных с этими госструктурами - бывшего директора Полиграфкомбината «Украина» Максима Степанова, его близкого бизнес-партнера Игоря Ильенко и т.д.

Сейчас мы остановимся на персональных данных и о центре персонализации. Почему и зачем именно Степанову понадобилось менять дизайн паспорта? Потому, что он реально понимал, что все документы были подготовлены в рамках технологических разработок украинских предприятий. И им не оставалось места для иностранных технологий и, уж тем более, для офшоров.

Государство имело предприятие «ЗНАК», где 50 % принадлежало именно государству. И как Степанов говорит: «бедному ГП «Полиграфическому комбинату «Украина». Да не бедному! ГП «Полиграфический комбинат «Украина» четко получал стабильный доход до прихода Степанова. И этот доход был очень стабильным, и самое главное, что этот доход основывался полностью на технологических украинских разработках. Государство не тратило ни копейки денег на закупку оборудования и, уж тем более, на создание технологий. Было и остается предприятие «Голография». А кто же акционером является у предприятия? Как ни странно, даже Национальная Академия Наук, которая дала всех главных физиков и оптиков. Не привезла никого из Великобритании, Эстонии или Франции, а именно украинские ученые.

Любопытно, что потерял должность директора ГП «Полиграфического комбината «Украина» Максим Степанов фактически перехитрив самого себя. После смены власти он понимал, что у него нет былой поддержки в НБУ, которому подчинялся ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Но он не растерялся и принял волевое решение «идти на повышение». Благодаря своим коррупционным связям с администрацией Порошенко, (а конкретно Ложкина), Степанов захотел подняться выше в контроле коррупционных потоков. Захотел стать заместителем министра экономики, курирующим ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Правда, для этого нужно было перевести ГП «Полиграфический комбинат «Украина» из-под юрисдикции Национального банка в юрисдикцию Министерства экономики. Он подготовил

полностью все документы, и уже готов был переходить. Даже написал заявление на увольнение. Однако, произошло непредвиденное - Степан Кубив решил, что такой ценный кадр ему без надобности и вынул своего верного и проверенного друга Юрия Онищенко, который по слухам у него много лет работал завхозом. Степанов рвал и метал, должность и офшорные потоки буквально выскользнули у него из рук. Однако, ситуация вскоре наладилась, оказалось, что Онищенко никакие схемы ломать интереса не имел и приказа «сверху» не получал. Ну а прекрасному приспособленцу и неконфликтному Степанову любезно предложили неожиданно освобожденное Михаилом Саакашвили кресло.

По некоторым данным, с Максимом Степановым тесно связан нынешний глава Государственной миграционной службы Украины (на должности с 2015 г.) Максим Соколюк. С 2013 по 2014 гг. Соколюк выступал генеральным директором Государственного предприятия «Государственный центр персонализации документов». Именно в 2013 г. к назначению Соколюка на данную должность причастен тогдашний первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Находясь на должности заместителя директора по персонализации документов ГП «Полиграфкомбинат «Украина», Соколюк разработал схему внедрения компьютерной программы для чипа «Национальная операционная система», авторское право на которую принадлежит ООО «УНиТ». Впоследствии, когда Максим Соколюк уже в качестве главы Государственной миграционной службы Украины, совместно с тогдашним директором ГП «Полиграфкомбинат «Украина» Максимом Степановым согласовал и утвердил приказом от 27.02.2015 г. №19 техническую спецификацию на этот чип(бесконтактный электронный носитель информации) паспорта гражданина Украины, чем способствовал упрочению позиций ООО «УНиТ» на рынке ID-документов.

При непосредственной поддержке Максима Соколюка в Украине была разрушена работающая с 2004 г. информационная система идентификации лиц и выдачи паспортных документов, в том числе и биометрических. С целью получения огромных средств из госбюджета была построена новая система при активном участии в этом процессе ООО «УНиТ».

Сегодня Степанов, похоже, стоит новые планы. В своем Фейсбучном потоке мыслей он пафосно рассказывает, как ездил по заграницам, искал технологии и покупал оборудование для полиграфкомбината «Украина». Правда, почему-то забывает уточнить, что это оборудование уже давным-давно было на территории Украины и никому больше не было нужно кроме Степанова и Арбузова. В одном из постов он жалуется, как тяжело ему жилось при злочинном режиме. Однако, опять-таки, не называет суммы, насколько именно ему было тяжело и уж тем более не признается, что был

частью того же режима. Кроме того, уважаемому господину Степанову не помешало бы рассказать и о том, как он переводил счета бедного ГП «Полиграфического комбината «Украина» в банк Юры Енакиевского? Или же снимал защиту с акцизной марки, фактически открывая дорогу контрабанде. По самым скромным подсчетам бюджет Украины терял от таких акцизных марок практически по 2 млрд. долларов в год.

Почему бы Степанову не вспомнить и не рассказать откровенно, кто такой Николай Кокорин? Известный, как смотрящий Арбузова, являлся заместителем Степанова и вместе с ним разрабатывал схемы вывода государственных

миллиардов в офшоры.

Также к Степанову есть вопрос, откуда появилась компания «UNIT», как она выпускала под видом акцизных марок бумажки. Интересно также узнать, кто зарабатывал на таких бумажках 200-300 миллионов ежеквартально. Словом, вопросов к Максиму Степанову за годы его бурной деятельности при власти, вернее сказать, при разных властях, накопилось очень много. Может пора бы уже постепенно начинать давать на них ответы. В конце концов, страничку в Facebook он уже завел и неплохо освоил, даже научился комментарии зачищать.