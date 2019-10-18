Детали Реформа в строительной сфере под угрозой срыва из-за процветающей в ГАСИ коррупцией, – СМИ

2019-10-18 20:52 243

 

Запущенная новой властью реформа в строительной сфере находится под угрозой срыва из-за коррупции, процветающей в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ или ГАСК), ставшей в последнее время одним из самых непрозрачных органов в Украине. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

«В Украине Верховная Рада ввела якобы революционное решение – оплачивать услуги в сфере строительства и подавать документы онлайн. А параллельно в государственный орган, который должен заниматься реализацией "реформы", назначили "своих" людей. Всех старых руководителей уволили, а новых назначили без какого-либо конкурса и по собственному усмотрению», – сказано в статье.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о тотальном обновлении руководства наиболее коррумпированных органов, в том числе и ГАСИ. Для этого уволили главу ведомства, его первого заместителя и руководителя разрешительного департамента.

«Кабмин обещал прозрачные конкурсы и открытую электронную подачу документов для участия в отборе кадров на государственную службу. Но это все не про ГАСИ. Коррупционный спрут в строительной сфере не может позволить приход к системе посторонних лиц, тем более с реальным стремлением к реформам в этой области. Пренебрегая принципами доверия общества, прозрачности, добропорядочности при отборе работников на государственную службу, ГАСИ провели закрытый конкурс на ключевые должности: директора Департамента разрешительных процедур, начальника Управления организационного обеспечения, связей с общественностью, СМИ и информатизации, директора Департамента ГАСИ в городе Киеве и начальника Управления ГАСИ в Херсонской области», – сообщает OBOZREVATEL.

По данным издания, руководством ГАСИ было принятие решения о недопущении СМИ к наблюдению за проведением конкурса.

«Исполнение обязанностей руководителя ГАСИ возложили на старых работников, которые вместо того, чтобы дождаться назначения председателя и первого заместителя, сейчас проводят кадровые конкурсы. Все члены конкурсной комиссии являются яркими представителями печально известных старых кадров ГАСИ и частью ее коррупционной системы. Зачем это делается? По нашему мнению, старые схемы отбора "верных кадров" при таком составе комиссии, где все члены – работники ГАСИ, являющиеся частью этой системы много лет, позволит проведение внутренних конкурсов и назначение на должности максимального количество лояльных лиц к назначению председателя ГАСИ и его первого заместителя для сохранения влияния на систему», – отмечается в материале.

Таким образом, делают вывод в издании, новому главе ГАСИ достался орган, в котором обильно цветет коррупция, а руководитель будет выполнять функции Британской королевы, внедряя цифровизацию, в то время как в аналоговом мире будет работать сеть офисов по сбору средств от застройщиков.

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