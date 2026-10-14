Політика Джорджа Мелоні остаточно домоглася прийняття суперечливої виборчої реформи в Італії

2026-10-14 09:33

Палата депутатів Італії остаточно схвалила суперечливу виборчу реформу, яку просувала прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні. Нові правила можуть відіграти важливу роль у визначенні результатів парламентських виборів наступного року. Про це повідомляє ANSA.

Під час таємного голосування законопроєкт підтримали 227 депутатів, ще 164 проголосували проти.

Це було третє голосування Палати депутатів після того, як Сенат вніс до документа зміни. Зокрема, вони передбачають преференції з фіксованими лідерами виборчих списків, а також збільшення кількості підписів, необхідних для участі у виборах партіям, які не представлені в парламенті.

Уряд Мелоні пропонує перейти до повністю пропорційної виборчої системи. Водночас альянс, який набере понад 42% голосів, отримуватиме парламентську більшість.

За попередніми правилами близько двох третин депутатів обиралися за пропорційною системою, тоді як решта мандатів розподілялася у мажоритарних округах.

Після остаточного голосування Мелоні заявила, що нові правила мають сприяти формуванню стабільніших урядів та ширшій політичній участі.

"Стабільні уряди та ширша участь означають більшу стабільність, більшу відповідальність та більшу здатність надавати італійцям конкретні відповіді", - написала прем’єрка.

Під час дебатів представники лівоцентристської опозиції виступили проти реформи. Вони звинуватили уряд у нехтуванні демократичними принципами через зміну виборчих правил напередодні наступних парламентських виборів.

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