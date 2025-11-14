Спорт Реформа Американського чемпіонату: МЛС вже наступного сезону може перейти на осінньо-весняну систему

2025-11-14 14:39

У наступному сезоні МЛС може перейти на осінньо-весняну систему, повідомляє The Athletic.

Зазначається, що рада директорів ліги готова внести необхідні зміни для того, щоб узгодитися з провідними європейськими лігами.

Власники американських клубів прагнуть, щоб зміни набули чинності вже в наступному сезоні. Це дозволить МЛС синхронізувати свої основні та додаткові трансферні вікна з міжнародними.

У такому разі чемпіонат розпочнеться в липні або серпні, а завершиться в квітні. Плануються паузи в грудні та січні.

Крім того, буде створено єдину таблицю, але з п'ятьма дивізіонами, а нинішні дві конференції будуть ліквідовані.

Наразі остаточне голосування з цього питання ще не відбулося, проте, швидше за все, найближчим часом воно завершиться прийняттям нової версії чемпіонату.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ліонель Мессі примудрився встановити рекорд у регулярному чемпіонаті МЛС

2025-07-12 13:34

Легенда Баварії та збірної ФРН Томас Мюллер може приєднатися до однієї з команд МЛС

2025-06-27 12:29

Стали известны детали стартовавшей в прошлом году кардинальной реформы МСЭК

2025-03-26 11:28

Для прохождения ВВК больше не нужно будет идти в ТЦК: Минобороны анонсировало цифровую реформу

2024-12-01 11:30

Еще новости в разделе "Спорт"

Реформа Американського чемпіонату: МЛС вже наступного сезону може перейти на осінньо-весняну систему

2025-11-14 14:39

Еск-тренер львівського Руху може знову стати керівником тираспольського Шерифа

2025-11-14 09:29

Форвард Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реалу продати вінгера Вінісіуса Жуніора

2025-11-13 09:27

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії

2025-11-12 10:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Реформа Американського чемпіонату: МЛС вже наступного сезону може перейти на осінньо-весняну систему 2025-11-14 14:39
Еск-тренер львівського Руху може знову стати керівником тираспольського Шерифа 2025-11-14 09:29
Форвард Кіліан Мбаппе вимагає від керівництва Реалу продати вінгера Вінісіуса Жуніора 2025-11-13 09:27
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився брати участь у матчах національної збірної Італії 2025-11-12 10:31