Реформа Американського чемпіонату: МЛС вже наступного сезону може перейти на осінньо-весняну систему

У наступному сезоні МЛС може перейти на осінньо-весняну систему, повідомляє The Athletic.
Зазначається, що рада директорів ліги готова внести необхідні зміни для того, щоб узгодитися з провідними європейськими лігами.
Власники американських клубів прагнуть, щоб зміни набули чинності вже в наступному сезоні. Це дозволить МЛС синхронізувати свої основні та додаткові трансферні вікна з міжнародними.
У такому разі чемпіонат розпочнеться в липні або серпні, а завершиться в квітні. Плануються паузи в грудні та січні.
Крім того, буде створено єдину таблицю, але з п'ятьма дивізіонами, а нинішні дві конференції будуть ліквідовані.
Наразі остаточне голосування з цього питання ще не відбулося, проте, швидше за все, найближчим часом воно завершиться прийняттям нової версії чемпіонату.