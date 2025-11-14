Спорт Реформа Американського чемпіонату: МЛС вже наступного сезону може перейти на осінньо-весняну систему

2025-11-14 14:39

У наступному сезоні МЛС може перейти на осінньо-весняну систему, повідомляє The Athletic.

Зазначається, що рада директорів ліги готова внести необхідні зміни для того, щоб узгодитися з провідними європейськими лігами.

Власники американських клубів прагнуть, щоб зміни набули чинності вже в наступному сезоні. Це дозволить МЛС синхронізувати свої основні та додаткові трансферні вікна з міжнародними.

У такому разі чемпіонат розпочнеться в липні або серпні, а завершиться в квітні. Плануються паузи в грудні та січні.

Крім того, буде створено єдину таблицю, але з п'ятьма дивізіонами, а нинішні дві конференції будуть ліквідовані.

Наразі остаточне голосування з цього питання ще не відбулося, проте, швидше за все, найближчим часом воно завершиться прийняттям нової версії чемпіонату.