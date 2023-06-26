Мир пригожин остается под следствием по делу о мятеже, - росСМИ

2023-06-26 18:26

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин до сих пор находится под следствием по делу о мятеже. Ранее представитель Путина Песков сказал, что дело закрыто.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, по данным издания, по состоянию на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которой Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Ранее представитель Путина сообщил, что дело против Пригожина закрыто.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 23 июня российская армия совершила ракетный обстрел лагеря ЧВК "Вагнера". В ответ главарь ЧВК объявил о походе на Москву. Тем временем, ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже и возбудила уголовное дело.

Позже Пригожин заявил, что его войска зашли в Ростов. Он утверждает, что ЧВК "Вагнер" захватил город и штаб южного округа. Далее Пригожин собирается идти на Москву, чтобы отстранить от власти военное руководство РФ.

24 июня Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнера" заявил, что разворачивает бойцов группировки в полевых лагерей.