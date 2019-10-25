Детали СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ ФИРМА «РОСТДОРСТРОЙ» ПРИСТУПИЛА К ОСВОЕНИЮ НОВОГО ДОРОЖНОГО ПОДРЯДА

2019-10-25 13:13 93

С 20 октября спуск Маринеско в Одессе закрыли на ремонт. Продлится он чуть больше 5 месяцев, в связи с чем некоторые городские маршруты изменили схему движения.

Как отметили в одесской мэрии, ремонт спуска Маринеско является логичным продолжением работ, которые проходят на Софиевской. Ремонтом занимается скандально известная компания «Ростдорстрой». На ремонт 8 тыс 891 кв м спуска из бюджета города будет потрачено ‎69 млн. 264 827 грн. За эти деньги заменят на спуске Маринеско дорожное покрытие и трамвайные рельсы, обустроить площадки для мусорных баков, тротуары и зеленые зоны. На спуске Маринеско нанесут новую разметку, установят знаки дорожного движения, светофоры и металлическое ограждение.

Кроме ремонта спуска Маринеско «Ростдорстрой» занимается строительством эстакады на Трассе Здоровья и ремонтом улицы Софиевской, перекрестка на Молдаванке, ливневой канализации на проспекте Небесной сотни, а также ремонтировала тротуары на улице Ришельевской и проводила капитальный ремонт улицы Преображенской. Практически все бюджетные средства, выделяемые из городской казны на дорожно-ремонтные работы, осваивает фирма «Ростдорстрой». И это не случайно. «Ростдорстрой» уже много лет подряд СМИ связывают с именем мэра Одессы Геннадия Труханова. По данным аналитической платформы YouControl одним из конечных бенефициаров компании является депутат Одесского городского совета от политической силы «Доверяй делам» Юрий Шумахер. Вместе со своим компаньоном Евгением Коноваловым они якобы выкупили 100% акций компании у хорошо известного бизнесмена с криминальным прошлым Александром Жуковым. Именно его связывают с другим криминальным авторитетом Александром Ангертом. Жукову и Ангерту приписывают дружеские связи и непосредственное влияние на мера Одессы Геннадия Труханова.

https://dumskaya.net/news/gennadij-truhanov-okazalsya-uchenym-psihologom-s-034997/.

Именно поэтому миллионные заказы и уходят «Ростдорстрою». Согласно данным публичного модуля аналитики ProZorro, в 2019 году «Ростдорстрой» выиграл 51 тендер. Текущая сумму договоров составляет около 2,34 миллиардлов гривен. Также, исходят из данных ProZorro, за летний период 2019 года с «Ростдорстроем» заключено 14 дополнительных соглашений. А сентябре несколько дополнительных соглашений было заключено между чиновниками одесской мэрии и «Ростдорстроем» только лишь по капитальному ремонту улицы Софиевской.

Таким образом, помимо основных контрактов «Ростдорстрой» получается и дополнительные вливания из казны Одессы, фактически превратившись в бесконтрольного монополиста по выполнению дорожно-ремонтных работ.

Примечательно, что фирма «Ростдорстрой» чересчур активничает не только в Одессе и области, но еще в 7 регионах страны, давя конкурентов и прибегая к нечестной тендерной игре. Именно это побудило президента УкраиныВладимира Зеленского запретить «Ростдострою» и ее напарнику по махинациям «ООО «Дорожное строительство «Альтком» участвовать в тендерах.

«Можете позвонить этим двум компаниям и сказать им, что мы их больше не видим участниками открытых и честных торгов. Эти люди не хотят работать по правилам», – заявил Владимир Зеленский.

Но, судя по всему, запрет Зеленского для «Ростдорстроя» ничего не значит.

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