Детали ЗМІ розповіли, як Кудрявцев без освіти зміг очолити ДАБІ та створити там корупційну схему

2019-10-28 18:25 210

Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Олексій Кудрявцев працював на посаді, не маючи профільної чи бодай якоїсь вищої освіти, а зараз намагається відновити контроль над будівельним реєстром, потрапивши на міністерську посаду. Про це йдеться в матеріалі



«Випускник середнього професійно-технічного училища №32 працівників річкового і морського флоту м. Києва Олексій Віталійович Кудрявцев зміг практично немислиме: з такою освітою став головним доленосним вершителем всіх забудовників – очолив ДАБІ. Хай при цьому й довелося використовувати підроблений диплом про будівельну освіту Університету Молдови. З 2014 року до 12 грудня 2018 року мореплавна середня технічна освіта дозволила Кудрявцеву отримати посаду голови ДАБІ при уряді Яценюка та вдало лавіруючи на політичних хвилях залишитися при уряді Гройсмана», – зазначають ЗМІ.

За їхніми даними, під виглядом «реформ та децентралізації» Кудрявцев вибудував систему зборів коштів від забудовників за внесення записів до так званого Реєстру ДАБІ (Реєстру документів, що дають право на виконання будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів).

«Підроблений диплом посадив його корабель на рифи. Але сьогодні безробітний мультимільйонер отримані корупційні кошти конвертує в піар та з певним успіхом робить спроби повернутися на «будівельний трон», знайшовши нових керманичів. Адже мова йде про 3 мільярди гривень на рік. Ними стали міністерка розвитку громад та територій (колишній Мінрегіонбуд) Альона Бабак та заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк », – говориться у статті.

Зазначимо, що 17 жовтня Рада проголосувала за проект закону №1081 про удосконалення порядку надання адмінпослуг у сфері будівництва і запровадження єдиної електронної системи, яким Реєстр ДАБІ перетворюється в Будівельний Реєстр Мінрегіону.

«Зрозумівши куди дує вітер, Кудрявцев швидко почав в своїх інтерв’ю на телеканалах активно розповідати про необхідність ліквідації ДАБІ в тому функціоналі який є зараз та позитивні реформи Олени Шуляк. Адже с таким досвідом керування Реєстром він точно розуміє, що йому тепер треба не повертатись до ДАБІ, а зайняти міністерську посаду профільного заступника по нагляду за новим Реєстром. Враховуючи що значна частина уряду шлях до міністерських посад проклала через роботу офісу ефективного регулювання BRDO, чекаємо появи в офісі BRDO експерта Кудрявцева», – резюмується в матеріалі.