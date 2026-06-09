Світ В Ірані заявили, що верховний лідер країни не з’являється на публіці з міркувань безпеки

2026-06-09 09:27

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що верховний лідер країни Алі Хаменеї не з’являється на публіці з міркувань безпеки, втім, "продовжує брати участь в ухваленні рішень". Про це він розповів в інтерв’ю ліванському телеканалу Al-Mayadeen.

За його словами, Хаменеї "впливає на розвиток подій у країні та тримає управління процесами", однак профільні служби не рекомендують йому часті публічні появи з міркувань безпеки.

Арагчі додав, що уряд Ірану підтримує постійний зв’язок із верховним лідером.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Моджтаба Хаменеї живий і активно взаємодіє зі своїм оточенням. Однак його комунікація відбувається обережно, переважно через письмові повідомлення та посередників.

У медіа також поширюються повідомлення про обмежену публічну активність верховного лідера, однак офіційні коментарі зводяться до заяв про його залученість до управління державою та заходи безпеки.