ВІЙНА В Україні США зацікавили українські безпілотні системи, які пройшли перевірку у реальних бойових умовах

2026-07-31 08:26

Україна та Сполучені Штати підписали двосторонню заяву про наміри, що визначає основні принципи майбутньої співпраці у сфері безпілотних технологій. Про це Радіо Свобода повідомили два поінформовані джерела.

За їхніми словами, документ уже підписали представники обох держав. Він став першим офіційним кроком до створення нового формату оборонної взаємодії між Києвом і Вашингтоном у галузі безпілотників.

Очікується, що угода відкриє можливість експорту українських наземних, повітряних і морських дронів до США для військових випробувань та технічної оцінки. Йдеться не про їхнє бойове застосування, а про тестування, яке допоможе американським військовим оцінити ефективність українських розробок і врахувати їх під час майбутніх закупівель.

За інформацією джерел, Пентагон зацікавлений у досвіді України, яка за роки повномасштабної війни створила низку сучасних безпілотних систем, перевірених у реальних бойових умовах.

Попри те, що заява про наміри не є виробничим контрактом, її розглядають як важливий етап на шляху до масштабнішої співпраці. У перспективі вона може передбачати реалізацію спільних проєктів і навіть виробництво бойових безпілотників на території США.