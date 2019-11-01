Украина В Киеве до весны ограничили максимальную скорость до 50 км/ч - список дорог

2019-11-01 15:32 144

С сегодняшнего дня максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева составляет 50 км/час. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до вул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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