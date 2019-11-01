Украина В Киеве до весны ограничили максимальную скорость до 50 км/ч - список дорог

2019-11-01 15:32 144

С сегодняшнего дня максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева составляет 50 км/час. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч: