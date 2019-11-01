Детали Прокуратуру обязали возобновить дело о громкой взятке для Матиоса

2019-11-01 18:47 69

В конце августа 2019 года Киевский суд признал незаконным постановление о закрытии уголовного дела по факту вымогательства 1 миллиона долларов главным военным прокурором Анатолием Матиосом и его заместителем Дмитрием Борзых у семьи экс-налоговика Станислава Денисюка, передаетАНТИКОР.



Суд обязал прокуратуру возобновить производство. И если при генпрокуроре Луценко это дело пытались закрыть, то сейчас - уже при новом главе ГПУ Рябошапке появился реальный шанс привлечь к ответственности Матиоса, да и самого Луценко.



Как пишет Антикор, эта история началась, когда экс-глава налоговой на Харьковщине Станислав Денисюк был задержан в рамках так называемого «вертолетного дела». Тогда, напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос из-за некой анонимки обвинил налоговиков в нанесении ущерба государству в 96 млрд грн.

Ряд задержанных сотрудников экс-налоговой были сразу же выпущены под залог или личное обязательство по решению суда. Другие же оставались под стражей, где подвергались давлению и угрозам. Прокуроры вынуждали их признать вину и пойти на сделку со следствием.

Адвокаты Денисюка называли условия его содержания в СИЗО «изоляцией и пытками» и подали соответствующую жалобу в ЕСПЧ.

Само же «дело налоговиков» было передано в суд только в апреле 2019 года (почти через 2 года после задержания экс-налоговикова).

Детям Денисюка сразу же после задержания их отца предложили за «вознаграждение» в 1 миллион долларов решить вопрос с Матиосом и его заместителем Дмитрием Борзых. В обмен вымогатели обещали Денисюку отмену уголовного преследования и конфискации имущества.

Но семья Денисюка заявила о вымогательстве, и передача денег состоялась под контролем правоохранительных органов. При этом, средства были использованы не бюджетные, как обычно делается в таких случаях, а личные средства Татьяны Денисюк.

Посредники слились, деньги исчезли.

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