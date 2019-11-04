Детали Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов

2019-11-04 18:30 303

 

При лечении гриппа без медикаментов не обойтись, но если речь идет о легкой простуде, то справиться с неприятными симптомами можно простыми народными методами, эффективность которых признают даже врачи.

Специалисты настаивают на том, что любые таблетки и микстуры должны прописывать врачи за исключением разве что самых безобидных средств, но даже ими многие умудряются злоупотреблять.

«Я категорически против того, чтобы заболевшие сами себе назначали курс лечения, и пили какие-либо препараты. Одно дело если речь идет о разовом употреблении горячего напитка для снятия лихорадки и совсем другое, если люди начинают сами себе назначать антибиотики или упиваться теми же лекарствами «от температуры». При легкой простуде и умеренных симптомах заболевания я вообще рекомендую постараться обойтись без сильнодействующих препаратов. Иногда леденцов для кашля на травяной основе и сиропа от боли в горле более чем достаточно, если при этом больше отдыхать, тепло одеваться и соблюдать питьевой режим. А поддержать организм и снять неприятные симптомы помогут народные средства, эффективность которых уже подтверждена не одним поколением», — сообщила врач Виктория Савицкая.

Врач рекомендует в течение дня постоянно кушать по полчайной ложечки меда, причем его желательно немного подержать во рту. Благодаря своим свойствам он мягко, но эффективно снимет боли в горле.

Еще одно прекрасное и очень вкусное средство — морс из черной смородины, разведенный с горячей водой, — он помогает снизить заложенность носа, уменьшает воспаление в горле и кашель.

«Для поддержания сил организма и восстановления сил рекомендуется пить теплую воду с лимоном. Но только теплую, а не кипяток, как пытаются делать многие, ошибочно считая, что таким образом прогреют воспаленное горло. На самом деле кипяток лишь добавит раздражение слизистой», — предупреждает медик.

Специалисты говорят, что излюбленное многими средство – куриный бульон – также очень полезно при заболевании. Прежде всего, он содержит немало питательных веществ, но при этом не отягощает желудок и организм не тратит силы на переваривание пищи, бросая их на борьбу с инфекцией. Во-вторых, он действительно согревает, ну а самое главное – активные вещества, которые в нем содержатся, снижают заложенность носа и воспалительные реакции в горле.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев будут лечить по телевизору: как это будет работать

2019-11-02 15:00 996

Завершен первый этап разведения сил на Донбассе - началось разминирование

2019-11-01 14:47 936

Водителям на заметку, как определить "спускающееся" колесо

2019-10-28 22:00 1683

ЗМІ розповіли, як Кудрявцев без освіти зміг очолити ДАБІ та створити там корупційну схему

2019-10-28 18:25 1041

Еще новости в разделе "Детали"

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

2019-11-04 21:02 264

Из-за поправки Геруса импорт российской электроэнергии растет в геометрической прогрессии

2019-11-04 19:00 276

Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов

2019-11-04 18:30 303

Кому опасно пить чай из пакетиков

2019-11-03 10:30 975
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом 2019-11-04 21:02 264
Из-за поправки Геруса импорт российской электроэнергии растет в геометрической прогрессии 2019-11-04 19:00 276
Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов 2019-11-04 18:30 303
Кому опасно пить чай из пакетиков 2019-11-03 10:30 975

Лента

фото 22:00 Итальянский тренер сделал татуировку в виде герба и флага Украины
21:30 Четыре страны продлили санкции ЕС против России
21:02 18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
21:00 В Нацбанке рассказали причину колебания курса гривны
20:30 Встреча Путина и Зеленского, известна главная цель президента РФ
20:00 Украинцам пообещали новые цифры в платежках за газ
19:30 «Слуги народа» предлагают отменить наказание за изготовление самогона
19:00 Из-за поправки Геруса импорт российской электроэнергии растет в геометрической прогрессии
19:00 В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО
18:30 Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов