Детали Врачи рассказали, почему опасно ходить без шапки

2019-11-05 22:00 510

Доктор медицинских наук рассказала, как правильно выбрать шапку, и к чему могут привести прогулки с непокрытой головой.

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская призывает людей беречь голову. По ее словам, холод и ветер могут привести любителей ходить без шапки к охлаждению ушей и лобной части головы. Это грозит развитием воспалительного процесса и менингитом. А также из-за переохлаждения головы могут обостриться перенесенные ранее инфекции.

Доктор считает, что меховые наушники – не подходящий головной убор для холодного времени года. Рина Заславская рекомендует в первую очередь защищать от холода уши и лоб.

Также о вреде хождения без шапки рассказала врач-трихолог Ольга Кохас, являющаяся вице-президентом Евразийской Трихологической Ассоциации. По словам специалиста, в теории человек может облысеть от того, что ходит без шапки. Трихолог объяснила это физиологией: от холода могут возникнуть спазмы сосудов и капилляров, которые питают волосы.

Ольга Кохас также рекомендует беречь уши, так как их охлаждение может привести к отиту. Лечение отита приведет к антибиотикам, которые, в свою очередь, тоже могут негативно повлиять на волосяной покров.

Врач-трихолог рекомендует надевать легкую трикотажную шапку при температуре от минус 5 до минус 10 градусов, чтобы не перепарить голову. Когда стрелка термометра опускается до минус 10 – минус 15, следует надевать шапку с утеплителем, который будет сохранять нужную температуру головы. При этом головной убор должен быть из натуральных тканей.

Кохас отмечает, что в помещениях и транспорте шапку нужно снимать, чтобы не было перегрева головы. Врач посетовала на то, что люди не часто стирают шапки, а из-за того, что люди потеют в них, головные уборы скапливают в своих тканях разные грибки и бактерии. Это может вызвать появление перхоти, раздражение кожи головы, а также стафилококковые инфекции. Трихолог рекомендует иметь в запасе две-три шапки и регулярно их стирать.