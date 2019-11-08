Детали Как вылечить заложенный нос быстро, без таблеток и капель

2019-11-09 11:00 453

 

Заложенность носа не всегда возникает из-за простуды, многие люди просто плохо дышат носом. Причиной такой заложенности может последствия травм черепа. Об этом сообщает wworld.com.ua.

По словам медиков, после ударов и травм в области лица, лба, носа сильно нарушается отток крови от слизистой, в результате чего, суживаются носовые ходы.

Врачи уверяют, что использование традиционных методов лечения насморка в таком случае бесполезно, ведь аптечные средства не восстановят подвижность лица. Что касается сперев для носа, то они дают только временный эффект – на 1-2 часа становиться легче. Использование таких средств не решает возникшую проблему, а только вызывает у человека привыкание.

Первое, что необходимо сделать - это устранить последствия травмы - восстановить правильное положение и подвижность костей носовых пазух. Это поможет слизистой избавиться от лишней жидкости, убрать отёчность.

Есть еще один выход операция. Но даже хирургическое вмешательство не дает гарантии, что человек избавиться от заложенности носа.

Известный остеопат Владимир Животов предлагает отказаться от операций, а просто при возникновении заложенности носа делать два простых массажных движений.

Пальцами обеих рук поглаживайте лоб в направлении от переносицы до середины лба. Сильно сдавливать не надо, но нажим должен чувствоваться.
Необходимо упереться скулами в основание ладоней и начать медленно растягивать скулы в стороны. Эффект вы почувствуете сразу - задышите носом. Это упражнение можно сделать и другим способом согнуть указательные и средние пальцы обеих рук крючком и начать растягивать скулы в стороны.

Как отмечает врач, этот способ поможет не только при травмах черепа, но и при простуде.

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