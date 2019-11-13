Мир Стало известно, кто сменил бежавшего в Мексику экс-президента Боливии

2019-11-13 15:14 147

Сенатор-демократ Жанин Аньес взяла на себя полномочия временного президента Боливии.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", − заявила Аньес с трибуны парламента Боливии.

Она также подчеркнула, что намерена "как можно скорее провести выборы".

Напомним, 10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Вслед за ним об уходе заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера и высшее руководство страны.

Согласно конституции Боливии, в случае отставки президента и вице-президента страну должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов. Так как все они подали в отставку, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.