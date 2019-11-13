Детали Футбольный эксперт Дмитрий Торнер прокомментировал скандал с расизмом в матче «Динамо» - «Шахтер»

2019-11-13 10:39 171

Известный спортивный аналитик и футбольный эксперт Дмитрий Торнер прокомментировал инцидент в матче «Динамо» - «Шахтер», когда футболист «Шахтера» Тайсон позволил себе эмоции из-за высказываний с трибун.

Об этом сообщают «Громкие дела».

Как считает эксперт, игроки, позволяющие себе плакать на поле и ведут себя немужественно, не украшают украинский футбол, и подают плохой пример для молодежи.

«Всегда считалось, что спорт- это дело мужественных людей. Тем более в командных видах спорта. Если игрок позволяет себе истерику только из-за того, что какой-то идиот прокричал в его адрес что-то с трибуны, то ему надо быть сдержаннее и не поддаваться на провокации», - утверждает эксперт.

«Расистские высказывания – это несомненно очень плохо. Но мир полон глупых людей. И ради футбола, ради игры, ради борьбы не стоит обращать внимание на них», - считает Дмитрий Торнер.

По его мнению, вопрос характера особенно актуален на сегодняшний день, когда футболист больше думает о том, как у него уложены волосы, а не о том, что биться надо на поле сквозь зубы.

«Могу сказать, что во всех серьезных клубах игрока в молодом возрасте проверяют еще на стойкость психики. Как он справляется с неудачами, обидами и так далее. От этого тоже зависит его будущее. Конечно, люди из стран, где никогда нет снега, могут быть более эмоциональны, однако футболистам все равно придется привыкать к той среде, где им играть. И это зачастую не легкоранимая бразильская среда», - утверждает Дмитрий Торнер.

Как ранее сообщалось, 10 ноября во время матча чемпионата Украины по футболу игрок «Шахтера» Тайсон, услышав оскорбительные крики с трибун, подбежал к динамовскому сектору и показал неприличный жест и выбил мяч в сторону трибун. Матч тут же был приостановлен из-за расистских выкриков, а Дентиньо и Тайсон покинули поле в слезах.

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