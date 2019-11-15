Детали Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - манипулятор и лоббист

2019-11-15 17:16 168

 

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус является манипулятором, который пролоббировал решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«Герус - это известный манипулятор, уже ни для кого это не секрет. Даже его коллеги по комитету по энергетике открыли глаза и увидели, кто на самом деле является Герус. Когда он за буквально несколько часов протягивал ту правку, которая открывала свободный импорт электрической энергии, это было 18 сентября, а затем с 1 октября начали импортировать электроэнергию в размере 100 мегаватт », - сказал Трохимец.

Он напомнил, что Герус уверял коллег по парламенту, что импорт электроэнергии будет осуществляться из Беларуси и не превысит 1%. Однако уже 1 октября начался импорт тока из России, а его объем уже достигает 16%.

«С 1 ноября вырос этот импорт почти в 10 раз. И за теплой погоды снизилось несколько потребления электрической энергии. И вместе это уже дало 16%. Поэтому очень часто Геруса заявления расходятся с тем, что есть. Если раньше мы думали, что это просто его непрофессионализм, то сегодня мы уже понимаем, что это недостаточный профессионализм, замешанный еще на лоббировании определенных интересов тех, кто за ним стоит», - считает Трохимец.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что от восстановления импорта электроэнергии из РФ выигрывает бизнесмен Игорь Коломойский, который получает дешевый ток для своих энергоемких предприятий. Как известно, в себестоимости продукции ферросплавных заводов доля электроэнергии составляет 40-50%, и именно за счет дешевой электроэнергии их владелец имеет возможность увеличить прибыль.

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Детали

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