Детали Власть молодая, методы старые: как в днепропетровской области укореняется коррупция

2019-11-22 18:42 234

Борьба с коррупцией была одной из приоритетных задач новой власти. Люди поверили, что с приходом молодых и амбициозных политиков Украина измениться в лучшую сторону, а «договорняки» и «благодарности» останутся в прошлом. Но коррупция в Днепропетровской области с приходом молодых и амбициозных не только закрепилась, но и стала разрастаться с небывалыми темпами.

В начале осени Днепропетровскую область возглавил Александр Бондаренко. Назначенный на высокую должность президентом Украины, Александр Викторович сразу же приступил к своим обязанностям, как говориться «возвращать жителям области кредит доверия своей качественной работой». Но как оказалось, «качественная работа» - понятие растяжимое, а «кредит доверия» можно и вовсе не возвращать. Почему-то новый глава области решил, что платить за выполненную работу людям не нужно, поэтому оказавшись на вершине власти просто остановил все выплаты крупным подрядчикам области. Наверное, так сильно он хотел лично познакомиться с каждым подрядчиком, что организовал встречу и попросил каждого подписать задним числом дополнительные соглашения о снижении стоимости выполненных работ на суммы от 6% до 12%. И все это после честно выигранных тендеров, выполненных работ, подписанных актов и заключений всевозможных технадзоров и проверок. Перед подрядчиками стал сложный вопрос или подписать допсоглашение, или оставить сотни людей без зарплат, подвести поставщиков и понести убытки в миллионы гривен, которые задолжала им область за выпаленные работы.

Как оказалось, ситуация с произволом новой власти дошла до точки кипения и люди готовы на всю страну рассказать о коррупционных схемах молодых и амбициозных. В СМИ обратились представители нескольких крупных фирм, которые попали под раздачу. У них есть все документы и договора, которые доказывают их правоту, но на это никто не обращает внимания. Несмотря на заявления президента и премьера против давления на бизнес, в днепропетровской области все происходит с точностью да наоборот. Все крупные предприятия начали регулярно посещать проверяющие из ОДА и правоохранительных органов. Но проблема намного серьезнее, ведь здесь речь идет о простых людях – сотни сотрудников предприятий просто не могут получить заработанные тяжелым трудом деньги, а бизнес стоит на грани исчезновения. Единственное спасение - рассказать об этом в СМИ и просить защиты.

Первыми не побоялись рассказать о произволе новой областной власти представители ТОВ «Будинвест Инжиниринг». Юрист предприятия подтвердил, что «Будинвест Инжиниринг» выполнил огромный объем работ по ремонту и содержанию дорог в области. После этого на встрече в обладминистрации представителям фирмы заявили, что тендера, выигранные через Прозорро, не будут финансироваться, и даже то, что они зарегистрированы в казначействе не играет никакой роли. Потом подрядчику поставили ультиматум: «выполненные работы будут оплачиваться после подписания допсоглашения на уменьшение цены». «Деваться нам было некуда, у нас есть рабочие, которым нужно платить, и поставщики, с которыми также нужно рассчитываться – допсоглашение мы подписали. – рассказал юрист ТОВ «Будинвест Инжиниринг» - Сегодня нам должны 58 млн.грн. У нас есть все документы, которые зарегистрированы, а согласно бюджетному кодексу оплата проводится автоматически после регистрации, но по словам чиновников департамента ЖКХ, проплата останавливается кем-то сверху. Объекты, где наше предприятие проводило работы уже подверглись множеству проверок, экспертиз, которые показали высокое качество работ. Сам губернатор во время объезда законченных работ на камеры заявлял, что разберется с чиновниками и немедленно произведет оплату выполненных работ, на деле оплату так и не производит».

Такими действиями, губернатор ставит под угрозу бюджет области. Часть неоплаченных предприятию денег, а это более 27 млн. грн., выделены государством из дорожного фонда в виде субвенции и находятся на казначейских счетах. А как известно целевые средства нельзя потратить на что-то другое, и если они не будут выплачены по назначению до средины декабря, то они попросту «сгорят». Спустя какое-то время, предприятие через суды докажет свою правоту, ведь работы выполнены, акты подписаны, экспертизы пройдены и все необходимые документы есть. Вот только рассчитываться со всеми долгами уже будут из областного бюджета.

Казалось бы, чем это грозит людям, работы ведь выполнены. Но здесь другая сторона медали, например, из-за остановки оплаты за выполненные работы возможно придется закрыть недавно реконструированного СК «Прометей» в Каменском. Долг за работы составляет более 10 млн. грн., эта целевая сумма уже лежит на счетах Облгосадминистрации, но губернатор опять-таки не спешит проводить оплату. И здесь возникает другая ситуация, пока сумма за работу не оплачена в полном объеме, подрядчик не имеет права сдать комплекс на баланс города, а содержать сооружение необходимо, кто это будет делать? Неужели колоссальная работа, которая была проведена мэром города, областной администрацией и в конце концов исполнителем работ пойдет коту под хвост?

Другая ситуация произошла в селе Катражка Синельниковского района. Здесь заложниками остановки оплаты стали жители села, которые уже несколько десятков лет добивались строительства водовода. В итоге ситуация двинулась с мертвой точки, областная администрация разработала проект нового водовод, и в результате тендерной процедуры исполнителем работ стало предприятие «Коммунальник». На сегодняшний день все работы уже выполнены, в селе есть новый водовод, вот только воду люди так и не получают. А все потому, что руководитель предприятия не может ввести в эксплуатацию новый объект без утверждения «ГАСКа», а это в свою очередь возможно только после того как заказчик рассчитается с предприятием. На вопрос почему обладминистрация до сих пор не рассчиталась с предприятием ответ один: «нет указания сверху».

Сложившаяся ситуация уже грозит огромным скандалом, ведь люди настроены решительно, поэтому они сначала обратились в СМИ и готовят петицию. Сотрудники предприятий, профсоюзы, общественные организации по борьбе с коррупцией уже готовы выйти под стены Днепропетровской ОДА, а если здесь чиновники их не услышат, тогда придется ехать в Киев просить поддержки президента.