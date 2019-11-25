Детали фото Коррупционный рай замглавы КГГА

2019-11-25 12:39 123

Ситуация в городе Киеве в сфере городского строительства и инфраструктуры продолжает ухудшаться, «схематозы» господина Кличко и подчиненных ему руководителей коммунальных предприятий продолжаются и просто не имеют границ.

Так, например, было проведено журналистское расследование, в результате которого выяснилось, что господин Пантелеев якобы устранял повреждения тепловых сетей на перекрестке улицы Саксаганского и Руставели, рассказывая журналистам, что причиной повреждения стали бродящие электроволны. Неужели кто-то может поверить в этот бред?! В это время – Бинд (директор «Киевских тепловых сетей») подавал тепло в новостройки, которые не были введены в эксплуатацию, за 10000 USD/дом.

Официально Пантелеев П.А. приступил к обязанностям замглавы КГГА с 1 сентября 2014 года. За годы его управления ситуация в Киеве только ухудшилась, и несмотря на это, к примеру, в 2018 году только его официальная среднемесячная зарплата составила 52,9 тыс. грн. Отметим, что в обязанности господина Пантелеева входит координация работы Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, городского благоустройства и инспекция самоуправленческого контроля. Ухудшение ситуации произошло и в ЖКИ КГГА, где руководит человек Пантелеева – Дмитрий Науменко.











Также в координации у Пантелеева находятся предприятия, которыми руководит некий Ярослав Мусиенко – «Киевстройреконструкция»,



а также Олег Котляренко – «Киевжитлоспецэксплуатация».



Если в тендере участвуют компании не из орбиты господина Пантелеева, то тендер постоянно переносится, пока не выиграет приближенная компания.

За время, когда «Киевские тепловые сети» с 2001 по 2017 год находились в аренде у КИЕВЭНЕРГО (с 2001 по 2008), то КИЕВЭНЕРГО не получало привилегий в части дополнительных ассигнований с городского бюджета вообще или получало в мизирных объемах, и при этом оставалось финансово и экономически сбалансированной компанией. С 2017 года «Киевские тепловые сети» решили вернуть городу по желанию двух человек – господина Кононенко и смотрящего за городом – господина Столара. Именно с помощью своего подручного Пантелеева в 2017 году господин Столар сумел вернуть «Киевские тепловые сети» в собственность города, сделав управляющим приближенного к себе человека – господина Бинда.





Принимая также во внимание «прозрачную процедуру» конкурса на должность руководителя вновь созданного коммунального предприятия, «Киевские тепловые сети» стали карманным предприятием во главе с господином Биндом. Решения относительно выдачи технических условий и подключения домов единолично принимает господин Бинд. Стоить отметить, что при обращении заказчиков с заявкой на выдачу техусловий «Киевскими тепловыми сетями» всегда выдаются технические условия с максимальными нагрузками (примерно 5-7 миллионов на 1 гигакалорию). После договоренности с Биндом или Пантелеевым технические условия пересматриваются и остаются только минимальные нагрузки. Разница между максимальной и минимальной нагрузкой закрывается в половину кеша. В качестве примера приведем следующую формулу:

Заявка на 20 Гкал х 7 миллионов = 140 миллионов

В таком случае техусловий выдается на сумму 20 млн. При этом разница составляет 120 млн. С этих 120 миллионов 60 миллионов заезжает Столару, из которых 20% в свою очередь забирает менеджмент «Киевтеплоэнерго», включая Бинда. За эту схему отвечают два человека: Виталий Найдук и Александр Турчинов (адвокатское объединение "Турчинов и партнеры").

Стоит также отметить, что не проводятся техсоветы, где заказчик мог бы согласиться или отказаться от таких техусловий. Недавно ввели техсовет только по временным присоединениям. То есть схема заточена четко под узкий круг людей.

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На сегодняшний день полное управление «Киевскими тепловыми сетями» осуществляют господин Пантелеев и Бинд, которые таким путем, через свои компании-прокладки выводят деньги из «Киевтеплосетей» и практически сделали это предприятие убыточным. В прошлом году его дотировали на полтора миллиарда гривен, а в этом году «Киевтеплосети» имеют желание дотироваться еще больше.

Это неэффективный менеджмент, взяточничество и коррупция! Петр Пантелеев и группа его единомышленников делают все для того, чтобы обогатить себя, но не город. Они раздули штат, трудоустроили в компании «мертвые души» и таким образом выводят деньги из бюджета. Только избранным компаниям предоставляются благоприятные технические условия: это компании, к которым имеет отношение и влияние господин Столар, к примеру ENSO, «Столица-Груп», КАН, «Киевгорстрой» и еще несколько.

Господа Бинд и Пантелеев работают только с теми поставщиками и подрядчиками, от которых можно получить откат в размере 15-20% от стоимости контрактов. К примеру, компания «Энерго-Инвест», руководителем которой является друг и партнер Пантелеева – господин Фищук, выигрывающий все тендеры в городе, начиная от изготовления фонтанов, мусорных ящиков, контейнеров, озеленения территорий, заканчивая монтажом сетей и проектированием теплопунктов, а в скором будущем и продажей, возможно, билетов на Марс.



В этой схеме также задействована компания «Прогресс», которая находится под влиянием друга и соратника Пантелеева – Сергея Костырки.



На подхвате также компании братьев Бесаг – «СЕРВИТ» и «БЕК-16».





Все эти компании работают с откатами, завышая стоимость.

По нашей информации, все попытки европейских компаний взять в управление «Киевские тепловые сети» не увенчались успехом. Потому как это противоречит деятельности господина Пантелеева. Десятки миллионов украдено из бюджета и есть надежна, что после смены власти в городе Пантелеев и его окружение будут сидеть в тюрьме. Ведь, несмотря ни на что, господин Пантелеев пытается получить международный кредит, часть которого в дальнейшем он сможет прикарманить себе, а возвращать его будут киевляне. Поэтому привлечь какую-то иностранную компанию с инвестициями в город Пантелеев напрочь отказывается.

То же самое касается ситуации с мусором в Киеве. На сегодняшний день в городе официально собирается около 1,2-1,4 млн. тонн мусора, и он развозится по разным полигонам, в том числе на завод «Энергия».

Стоить отметить, что на завод «Энергия» везется в ограниченном количестве около 150-200 тыс. тонн и однозначно только приближенными к Пантелееву компаниями, такими как КП «Киевкомунсервис», «Киевспецтранс», в том числе компанией ГРИНКО, которая находится по адресу пер. Вакуленчука, 4. ГРИНКО засорила свою территорию мусором, не имея на то никакого права.



Перевозчиками заносится 1 доллар с каждой тонны выгруженного мусора господину Пантелееву. По последней информации, стоимость вывоза мусора на завод «Энергия» составляет 180 грн. за тонну, а стоимость вывоза на полигон – 230 грн.



Весь остальной мусор везется на 5-й полигон, принадлежащий господину Тынному, и на другие полигоны.





Игорь Тынный



Только с 5-го полигона господами Тынным и Столаром прикарманивается не менее 200 миллионов за утилизацию. Утилизация подразумевает собой сброс мусора и его разравнивание. Потом происходит рассортировка на полигоне цыганами, которые проживают недалеко от него. Поэтому не особо выгодно строить мусоросжигательные заводы ни господину Тынному, ни городу.



Завод «Энергия», который был построен в 1986 году и расположен в Дарницком районе, находится в ужасном состоянии и отравляет жизнь местным жителям. За последние годы господин Пантелеев ничего не сделал, а всего лишь через свои компании-прокладки начал проектировать «инновационные технологии» на примере экологической очистки. Правда, не нужно забывать о том, что в субботу, 16.11.2019 г., в помещении лицея «Интеллект» (проспект Н.Бажана, 34-а, Дарницкий район) господин Пантелеев провел слушанье, где большей частью присутствующих были сотрудники «Киевтеплоэнерго» и лишь малая часть – это жители Дарницкого района. Во время этого «публичного обсуждения» с жителями Дарницкого района Пантелеев цинично рассказывал, как много он сделал для усовершенствования завода «Энергия» и что для этого ему выделят 200 млн. из городского и 200 млн. из государственного бюджета. Это очередная схема, чтобы ограбить город. Вместо того, чтобы привлечь инвесторов из-за границы, которые вложили бы деньги в этот проект, Пантелеев опять пытается получить бюджетные деньги и удачно их распилить. Есть много компаний с иностранным капиталом, которые хотели бы зайти на украинский рынок и работать по прозрачным правилам и инвестировать в коммунальный сектор имея позитивый опыт и референции в Европе, но к сожалению это не делается по причине отсутствия «желания» вышеозвученных лиц, так как Пантелеев хочет завести свои компании, которые будут работать на прибыль в 40-60% с целью коррупционного обогащения.



Возникает вопрос, куда смотрит Министерство экологии!? Почему на это не обращает внимание депутат данного округа Леся Забуранная?



Поражает бездействие властей, учитывая то, что с приходом новой власти, Пантелеев стал уязвим, его покровители – Столар и Кононенко уже не занимают такие сильные позиции, как раньше.



Почему бездействует сегодняшняя власть и не возбуждает уголовные преследования по этой персоне, особенно, учитывая количество публичных статей в интернете и следствий в масс-медиа? Почему не проводиться никаких расследований со стороны НАБУ!? Куда смотрят депутаты ВР, министр экологии и премьер-министр Украины?



В Киеве ходят слухи, что соратники Пантелеева уже договорились с приближёнными к президенту людьми. А это уже повод провести аудит по всем видам деятельности Киевских тепловых сетей: финансово-экономической, закупочной, кадрово-инвестиционной, операционной деятельности и присоединения.





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