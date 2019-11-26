Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Киеве поставили камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД

2019-11-26 15:45 66

В Украине вводят автоматическую фиксацию нарушений ПДД. Первые системы установят в Киеве. До конца 2019 года они будут работать в тестовом режиме, нарушителям будут присылать предупреждения в "письмах счастья", а с 1 января 2020 года начнут штрафовать.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в главном управлении Нацполиции Киева, ориентировочно новые системы автофиксации нарушений с распознаванием номеров могут быть установлены на таких улицах столицы:

- Столичное шоссе (перед поворотом на ул. Заболотного)

- Европейская площадь (несколько камер, обеспечивающих круговой обзор)

- Угол Крещатика и Прорезной (в сторону Крещатика)

- Бульвар Дружбы Народов (съезд с моста Патона)

- Пересечение Нижнего Вала, Глыбочицкой и Вознесенского спуска (две камеры)

- Пересечение Нижнего Вала и Ярославского переулка;

- Львовская площадь, пересечение ул. Сечевых стрельцов, Б.-Житомирской, Сретенской, Бульварно-Кудрявской (несколько камер)

- Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Вознесенского спуска (напротив Дома художника)

- Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой (возле кинотеатра "Киевская Русь")

- Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глебова (возле кинотеатра "Киевская Русь".

Места установки других камер пока не определены, могут быть изменения и в упомянутом перечне.

Если водитель превышает скорость, проезжает на запрещающий сигнал светофора, едет по полосе общественного транспорта, паркуется там, где запрещено, это фиксирует детектор, камера делает снимок, информация обрабатывается и поступает на сервер патрульной полиции.

Далее по базе зарегистрированных в Украине автомобилей автоматически определяется владелец (не водитель-нарушитель), его адрес проживания и формируется квитанция. Полицейским остается ее распечатать, вложить в конверт, написать адрес и отправить "письмо счастья" для оплаты штрафа, или обжалования в суде. "По умолчанию", штрафы будут получать владельцы автомобилей, а не водители, совершившие правонарушения. Именно такая норма содержится в законе №2262-VIII. В случае, если нарушил не он, владельцу машины придется доказывать это в суде и выдать того, кто находился за рулем.

Кроме того, каждый водитель получит 150 баллов в год, которые постепенно будут сниматься автоматически после фиксации видеокамерой нарушений ПДД. Так, превышение скорости более чем на 20 км/ч "стоит" 20 баллов. Проезд на желтый или красный свет, парковка на остановке общественного транспорта, разговор по мобильному телефону в движении без устройства "Hands free" - по 30 баллов, парковка на полосе общественного транспорта, пересечение ж/д переезда на красный свет, превышение скорости более чем на 50 км/ч - за 50 баллов. Когда баллы закончатся, водителю придется платить штраф.