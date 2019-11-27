Украина Кабмин одобрил начало второго этапа медреформы

2019-11-27 16:30 84

 

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает Программа медицинских гарантий, которая и станет началом нового этапа медреформы.

Правительство Украины на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о начале второго этапа медреформы, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, сегодня Кабмин принял Программу медицинских гарантий, которая заработает 1 апреля 2020 года и станет началом второго этапа трансформации системы здравоохранения. Данная программа будет действовать для всех видов медицинской помощи.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает многие пациенты, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также сообщается, что для этого медицинские учреждения должны заключить договора с Национальной службой здоровья. При этом предполагается, что коммунальные больницы будут подключены к национальной системе электронного здоровья eHealth.

Кроме того, правительство также приняло решение о введении госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной сети медицинских учреждений.

"В результате Украина перейдет на модель: одна область - один госпитальный округ. Сейчас, например, в Одесской области созданы девять округов. А станет один округ", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, правительство утвердило также положение про госпитальный совет.

Ранее в Нацслужбе здравоохранения сообщили, какие услуги будут бесплатными по программе медицинских гарантий в 2020 году.

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