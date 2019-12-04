Детали Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма

2019-12-04 17:30 69

Медики рассказали, какой фрукт поможет уменьшить негативное влияние старения на женский организм, передают Акценты.

Известно, что гранат обладает массой полезных качеств, однако медики смогли найти еще несколько, которые помогут женщинам перебороть проблемы старения.

Гранат станет отличным защитником от потери костной ткани. В ходе экспериментов над крысами медики пришли к выводу, что с наступлением менопаузы защитить костную ткань можно с помощью употребления гранатового сока или семян граната.

Согласно исследованиям японских медиков, доказано, что в период менопаузы у женщин ухудшается настроение, что зачастую переходит в депрессивное состояние. Однако употребление граната способно повысить тонус и привести настроение в норму.

Плоды граната обладают большим количеством антиоксидантов и витаминов, которые предотвращают окисление липопротеинов низкой плотности, или так называемый плохой холестерин. Благодаря этому у женщин снижается риск сердечных заболеваний, которые становятся опаснее с наступлением менопаузы.

Большинство женщин также страдает от эстрогенозависимого рака молочных желез, однако благодаря антоцианам, флавонидам и маслам, которые содержит гранат, риск заболевания резко снижается. Кроме того, фрукт может послужить регулятором содержания эстрогенов в организме.