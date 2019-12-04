Детали Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма

2019-12-04 17:30 69

 

Медики рассказали, какой фрукт поможет уменьшить негативное влияние старения на женский организм, передают Акценты.

Известно, что гранат обладает массой полезных качеств, однако медики смогли найти еще несколько, которые помогут женщинам перебороть проблемы старения.

Гранат станет отличным защитником от потери костной ткани. В ходе экспериментов над крысами медики пришли к выводу, что с наступлением менопаузы защитить костную ткань можно с помощью употребления гранатового сока или семян граната.

Согласно исследованиям японских медиков, доказано, что в период менопаузы у женщин ухудшается настроение, что зачастую переходит в депрессивное состояние. Однако употребление граната способно повысить тонус и привести настроение в норму.

Плоды граната обладают большим количеством антиоксидантов и витаминов, которые предотвращают окисление липопротеинов низкой плотности, или так называемый плохой холестерин. Благодаря этому у женщин снижается риск сердечных заболеваний, которые становятся опаснее с наступлением менопаузы.

Большинство женщин также страдает от эстрогенозависимого рака молочных желез, однако благодаря антоцианам, флавонидам и маслам, которые содержит гранат, риск заболевания резко снижается. Кроме того, фрукт может послужить регулятором содержания эстрогенов в организме.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом

2019-11-24 10:30 1233

Медики выделили самый важный витамин для здоровья человека

2019-11-13 17:00 1593

Кого в Украине будут бесплатно вакцинировать от дифтерии

2019-10-31 10:41 1095

Как нельзя лечить кашель: медики названы самые распространенные ошибки

2019-10-27 13:00 6777

Еще новости в разделе "Детали"

Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма

2019-12-04 17:30 69

5 грудня в Національній опереті України відбудеться прем’єра постанови «БАЯДЕРА»

2019-12-02 21:00 759

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света

2019-11-30 13:45 894

Трещины на губах: врач подсказал, как лечить

2019-11-30 09:00 627
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма 2019-12-04 17:30 69
5 грудня в Національній опереті України відбудеться прем’єра постанови «БАЯДЕРА» 2019-12-02 21:00 759
4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света 2019-11-30 13:45 894
Трещины на губах: врач подсказал, как лечить 2019-11-30 09:00 627

Лента

17:30 Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма
17:00 Кабмин цинично провалил «тарифные обещания» Зеленского
16:30 Пожар в колледже в Одессе: пять человек исчезли
15:45 Жителям левого берега Киева снизили тарифы на отопление и воду - решение НКРЭКУ
15:14 Около острова Лесбос терпит бедствие сухогруз с украинским экипажем
14:46 В Украине уже превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
14:13 Число пострадавших при пожаре в Одессе выросло, у спасателей заканчивается топливо
фото 13:45 Пожар в Одесском колледже экономики и права: много пострадавших, есть пропавшие и жертвы
13:12 Глава МИД Вадим Пристайко раскрыл детали переговоров "нормандской четверки"
12:44 Верховный Суд отказался смягчать приговор антимайдановцу