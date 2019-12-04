Детали Это самоубийство: специалисты рассказали, чем опасен бутерброд

2019-12-04 21:30 99

 

Самый популярный перекус – хлеб с колбасой. Многие привыкли таким бутербродом заменять завтраки и обеды. Однако, специалисты предупреждают, сочетание этих продуктов невероятно вредное для организма человека.

Так диетологи отмечают, белый хлеб богат крахмалом, а если его еще и сочетать с жирной пищей, такой как колбаса, он очень тяжело воспринимается организмом.

Это сухомятка, и переваривать такую еду желудок будет долго и мучительно.

У людей, питающихся бутербродами, возникает риск заболеть сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Белый хлеб не стоит кушать с жирной пищей – салом, жирным бульоном, жареным мясом, со сметаной, с жирной колбасой.

Бутерброд с маслом считается одним из самых вредных бутербродов, ну а если он еще и с сыром, то это вообще холестерин в чистом виде.

Но вот кусочек черного хлеба можно съесть с салом. В черном хлебе меньше крахмала и вместе с салом он принесет только пользу.

К слову, если вы привыкли перекусывать сэндвичами, то попробуйте приготовить их из полезных продуктов. Например, вместо колбасы взять отварную курицу, положить больше зелени и овощей, а вместо белого хлеба – цельнозерновой, черный или с отрубями.

Но, опять же таки, такое блюдо можно съедать в качестве перекуса и то редко.

Как заявляют специалисты, со сладкой едой хлеб еще опаснее, чем с колбасой. Это двойной удар на поджелудочную. И верный путь к сахарному диабету.

Что же касается каш и макарон, а также блюд из них, то это – углеводы, и организму очень тяжело будет переработать двойную порцию углеводов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео В ГБР рассказали об обысках у Зверобой

2019-11-28 16:30 543

фото Лига чемпионов: Шахтер разменял ничью в выездном матче против Манчестер Сити

2019-11-27 08:40 873

Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом

2019-11-24 10:30 1251

Чемпион мира в легком весе Дэвид Хейни бросил перчатку Василию Ломаченко

2019-11-12 15:13 1614

Еще новости в разделе "Детали"

Это самоубийство: специалисты рассказали, чем опасен бутерброд

2019-12-04 21:30 99

Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма

2019-12-04 17:30 345

5 грудня в Національній опереті України відбудеться прем’єра постанови «БАЯДЕРА»

2019-12-02 21:00 780

4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света

2019-11-30 13:45 918
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Это самоубийство: специалисты рассказали, чем опасен бутерброд 2019-12-04 21:30 99
Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма 2019-12-04 17:30 345
5 грудня в Національній опереті України відбудеться прем’єра постанови «БАЯДЕРА» 2019-12-02 21:00 780
4 декабря в Национальной оперетте покажут романтическую комедию #На_краю_света 2019-11-30 13:45 918

Лента

22:00 Сигареты по 100 гривен: Рада повысит акциз на табак
21:30 Это самоубийство: специалисты рассказали, чем опасен бутерброд
21:00 Находится в СИЗО: появились новые данные по задержанию Онищенко
20:30 Крупный пожар в колледже Одессы. Спасатели сообщили детали
20:00 В Украине рекордно упал курс доллара: Нацбанк объяснил причины
19:30 Миллер: Киев предлагает слишком высокие тарифы на транзит
19:00 В МВД рассказали, сколько будет стоить восстановление водительских удостоверений онлайн
18:30 Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов
18:00 Зеленский намерен обсудить передачу украинской границы на «нормандском саммите»
17:30 Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма