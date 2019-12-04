Детали Это самоубийство: специалисты рассказали, чем опасен бутерброд

2019-12-04 21:30 99

Самый популярный перекус – хлеб с колбасой. Многие привыкли таким бутербродом заменять завтраки и обеды. Однако, специалисты предупреждают, сочетание этих продуктов невероятно вредное для организма человека.

Так диетологи отмечают, белый хлеб богат крахмалом, а если его еще и сочетать с жирной пищей, такой как колбаса, он очень тяжело воспринимается организмом.

Это сухомятка, и переваривать такую еду желудок будет долго и мучительно.

У людей, питающихся бутербродами, возникает риск заболеть сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Белый хлеб не стоит кушать с жирной пищей – салом, жирным бульоном, жареным мясом, со сметаной, с жирной колбасой.

Бутерброд с маслом считается одним из самых вредных бутербродов, ну а если он еще и с сыром, то это вообще холестерин в чистом виде.

Но вот кусочек черного хлеба можно съесть с салом. В черном хлебе меньше крахмала и вместе с салом он принесет только пользу.

К слову, если вы привыкли перекусывать сэндвичами, то попробуйте приготовить их из полезных продуктов. Например, вместо колбасы взять отварную курицу, положить больше зелени и овощей, а вместо белого хлеба – цельнозерновой, черный или с отрубями.

Но, опять же таки, такое блюдо можно съедать в качестве перекуса и то редко.

Как заявляют специалисты, со сладкой едой хлеб еще опаснее, чем с колбасой. Это двойной удар на поджелудочную. И верный путь к сахарному диабету.

Что же касается каш и макарон, а также блюд из них, то это – углеводы, и организму очень тяжело будет переработать двойную порцию углеводов.