Мир Политический кризис Израиле - назначены третьи досрочные выборы подряд

2019-12-13 08:33 189

Кнессет должен был до полуночи среды договориться о формировании коалиционного правительства, которое должно было заручиться поддержкой 61 из 120 парламентариев. Однако ни "Ликуд" во главе с премьером Биньямином Нетаньяху, ни "Кахоль Лаван" Бани Банца, и в целом ни одна политическая сила не смогла сформировать коалиционное правительство.

Это значит, в марте 2020 года должны будут состояться новые парламентские выборы, уже третьи подряд.

Биньямин Нетаньяху, который почти год возглавлял переходное правительство, остается премьер-министром страны. Он вынужден будет проводить свою избирательную кампанию, при условиях когда ему должны предъявить обвинение во взяточничестве и мошенничестве и нарушении доверия в трех отдельных уголовных расследованиях. По закону, Нетаньяху имеет право просить о депутатской неприкосновенности. 70-летний израильский лидер также сталкивается с серьезной проблемой в своей собственной партии "Ликуд", в которой на 26 декабря назначены праймериз по избранию нового лидера.

Напомним, в Израиле в 2019 году досрочные выборы в Кнессет проводились два раза – первый раз 9 апреля, второй раз – 17 сентября. В обеих случаях коалицию сформировать на удалось ни одной политической силе. Для формирования коалиции необходимо, чтобы политическая сила, или их союз получили поддержку более 60 депутатов парламента.