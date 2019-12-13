Детали Укроборонпром продолжает собирать в руководстве коррупционеров

2019-12-13 15:55 102

Не успев очухаться от скандала с назначением на должности директоров ключевых предприятий спецекспортеров Укрспецекспорт и Спецтехноекспорт представителей старой власти, руководство Концерна решительно бросается на те же грабли и планирует назначить руководителями еще двух предприятий не менее одиозные личности, передает Антикор в статье Олега Бойко «Псевдореформаторы из Укроборонпрома продолжает марафон по назначению одиозных личностей».

По имеющейся инсайдерской информации руководителем ГП ГХВИФ "Укринмаш" планируется нынешний заместитель генерального директора Шрамко Юрий Леонидович 1987 г.р. , один из ярчайших «дарований» молодой команды предыдущего директора указанного предприятия Слюсаренка С.В. (является ставленником Гладковского О.В. и по совместительству фигурантом ряда уголовных дел расследуемых СБУ, НАБУ и ДБР). Этот выдающийся молодой человек известен своим пристрастием к проживанию в дорогих зарубежных отелях и аренде роскошных автомобилей за государственный счет (по скромным подсчетам тяга «промчаться с ветерком» обошлась стране в 5 млн. грн.). Ну и совсем безобидная деталь характеризующая будущего ТОПа украинской оборонки - отсутствие на рабочем месте 80% всего рабочего времени. В итоге, пребывание его в ГП ГХВИФ "Укринмаш" ознаменовалось отсутствием какого-либо позитивного результата.

Стоит отметить, пишет Антикор, что тяга к фешенебельной жизни у Шрамка Ю.Л. началась, по всей видимости, в начале 2000-х годов, когда он был помощником народного депутата и в последствии заместителем разыскиваемого за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах руководителя Государственного инвестиционного агентства Каськива Владислава Владимировича.

В дальнейшем, устроившись заместителем генерального директора ГП ГХВИФ "Укринмаш" с подачи Слюсаренка С.В. и основным героем СвинарчукГейта Гладковского О.В., Юрий Леонидович получил вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах и наладил несколько незаурядных схем по получению агентских вознаграджений из ряда фирм.

Еще одним весьма «достижением» работы Шрамка стала задолженность ООО "Техимпекс" в размере около 5 миллионов долларов по невыполненным контрактам указанным предприятием с Укринмашем. Указанный факт является судебным разбирательством между этими предприятиями. К слову именно руководство ООО "Техимпекс" очень близко общается с заместителем генерального директора ГК Укроборонпром Михаилом Морозовым, который в свою очередь и лоббирует назначение Юрия Шрамко директором Укринмаша.

Примерно в эти часы Юрий Шрамко находится на допросе в Государственном бюро расследований по факту хищения и растраты бюджетных средств (ст. 191 УК Украины), а именно 1,5 миллиона гривен во время покупки товаров военного назначения, вдумайтесь, у такого же спецекспортера ГП "Спецтехноекспорт" (уголовное дело №62019100000001168 от 19.08.2019).

Не менее вызывающейся и спорной личностью и претендентом на высокий пост руководителя ГП "Укроборонсервис" номинируется господин Воронин Владимир Александрович 1979 г.р. Указанное лицо известно тем что во время его пребывания на посту директора АО "Киевский завод "Радар" путем занижения рыночной стоимости продал земельные участки предприятия на которых сейчас построены ЖК "Престиж Хол" и "Французский квартал". К слову, земельный участок продан был вместе с общежитием завода, в котором проживали люди впоследствии принудительно выселенные без предоставления жилья.

В данных ЖК сейчас проживают бывшие руководители Концерна, его предприятий, а также сотрудники правоохранительных органов, которые и «расследовали» этот факт хищения. В данный момент Воронин с подачи заместителя директора Укроборонпрома Константина Бушуева уже назначен исполняющим обязанности директора ГП "Укроборонсервис".

ГП "Укроборонсервис" это стратегически важное предприятие, подмечает Антикор, выполняющее уникальный в Украине государственный оборонный заказ по ремонту комплексов С-300 и С-125 для потребностей Вооруженных сил Украины. Не кажется ли Вам, что назначение такого рода руководителей на стратегически важные предприятия во время вооруженной агрессии против Украины ставит под угрозу обороноспособность государства и несет утрату доверия к оборонно-промышленному комплексу Украины со стороны зарубежных партнеров?

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