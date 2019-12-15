В Турции решили купить в США новейшие ракетные комплексы Patriot

Турция планирует закупить у США зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция верит, что США по-прежнему являются нашим союзником и мы являемся их союзником ... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение России было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа", - передает слова Чавушоглу Al-Manar.
Он добавил, что Турция ответит на любые санкции, которые будут введены против нее за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.
Напомним, ранее Турция заявила о намерениях купить у России ЗРК, несмотря на угрозы США. Турция должна подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400.