Детали Сотрудники офиса Президента толкают в Раду лоббистский закон по азартным играм

2019-12-17 20:27 75

Под Новый год работники офиса Президента решили в срочном порядке протолкнуть законопроект по легализации азартных игор, который предусматривает целый список безумных положений: игровые автоматы в торговых центрах, монополизация рынка, казино везде и всюду, почти бесплатные лицензии и что самое интересное - от всего этого в бюджет не будет ни одной копейки. Автор сего чуда - гражданин РФ Борис Баум, который правдами и неправдами получил украинское гражданство и толкает свою идею в комитете.

Профильный комитет отказывается принимать законопроект в таком виде и просит офис прекратить манипуляции и давление на депутатов.

По инсайдерской информации, некоторые сотрудники офиса и депутаты получили финансовую поддержку от представителей рынка, которые уже успели снять помещения под казино и платят по 100-150 тысяч долларов в месяц аренды. Безусловно, при отсутствии закона, этим ребятам не удаётся заработать. Вот и крутятся как могут.

Сегодня на рынке существует некоторое количество игроков, ни один из которых не готов перейти в белое поле на таких условиях, а это означает, что принятие подобного закона только усугубит ситуацию. Представители бизнеса уйдут в ещё более глухое подполье и в бюджет снова не пойдут налоги. Так, кому нужен такой закон? Только тем, кто уже замотивирован финансово.

Делаем выводы о предвыборных обещаниях и о том, кто работает в команде Президента.

И остаётся только один вопрос: прогнется ли комитет? Платно или бесплатно. Это уже не имеет значения. Факт остаётся фактом - закон об азартных играх - очередное лобби иностранцев. При чем, в этом случае, ноги растут с восточной границы.

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