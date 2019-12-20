Детали Нардеп Холодов: у нас в Киеве сформирована очень качественная команда

2019-12-20 18:20 183

Нардеп Холодов сделал заявление.

«У нас в Киеве сформирована очень качественная команда единомышленников. Есть круг людей, которые разбираются в киевской проблематике… и очень хорошо разбираются, это ценно и будет очень полезно для развития столицы. Но, кого выдвинут кандидатом в мэры от нашей политической силы, – этот вопрос будет решаться коллективно и зависит не только от «хотелок» отдельных личностей. Столице нужны радикальные перемены. И мы – я, мои коллеги – их будем продвигать в любом случае», - отвечая на вопрос журналистов издания КП в Украине в своем интервью заявил народный депутат Андрей Холодов.

Нардеп также отметил, что поверил в перемены.

«Как и многие мои коллеги по фракции. Возможно, это звучит слегка пафосно, но это правда, всех достал уже неимоверный беспредел всех органов власти, который с годами только накапливался. Я на себе ощущал еще со времен регионалов, как трудно становилось расти и развивать бизнес в нашей стране честно и соблюдая все правила, у меня были конфликты с ближайшим окружением Януковича».

С Порошенко у него тоже были непростые отношения – «я понимал, что при нем в Украине ничего не изменится. Именно поэтому я активно поддержал Владимира Зеленского, когда он заявил о своем желании начать перемены в обществе. Я согласился стать членом "команды изменений". Все избирательные кампании (выборы президента Украины в 2019 году, парламентские выборы в 2019 году. - Ред.) мы прошли вместе, с киевской командой в частности, работали на результат выборов».

Комментируя свое общение с президентом Зеленским, депутат отметил, что имел с ним отношения еще в бизнес-прошлом, однако и сейчас у них с Владимиром Александровичем хорошая коммуникация «без посредников».

Что же касается «кумовства» с Медведчуком, то политик рассказал, что его жена Екатерина, давно дружит с Оксаной Марченко, более 15 лет. И Оксана крестила их детей. Но с Медведчуком они не являемся ни бизнес-партнерами, ни тем более политическими единомышленниками.