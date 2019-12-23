Детали Ученые рассказали о пользе коньяка: дозы потребления для женщин и мужчин отличаются

2019-12-23 21:30 612

 

Американские ученые рассказали, какую пользу для здоровья может принести употребление коньяка в малых дозах, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание "The liquor barn".

Так, американцы называют коньяк "целебным напитком" и даже "живой водой". Виноград, который является исходным сырьем для производства коньяка, богат полифенолами, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают бороться с повреждениями клеток, которые им наносят свободные радикалы. Благодаря такой защитной функции клетки получают защиту от окисления и старения.

Полифенолы полезны также своими профилактическими действиями, которые помогают защитить организм от некоторых форм рака, а также от воспалительных и нейродегенеративных заболеваний.

Также, американцы уверенны, что употребление коньяка в малых дозах снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Наиболее полезным является коньяк маркировки ХО (Extra Old — коньяк, изготовлен на основе 6-летних спиртов, выдержка которых на практике составляет в пределах 20-30 лет - ред.). Такой коньяк выдерживается в дубовых бочках, что делает его вдвойне полезным для здоровья, ведь в коре дуба содержится множество мощнейших природных антиоксидантов", - говорят американцы.

Коньяк в умеренных дозах может помочь снизить риск развития диабета ІІ типа.

"Для женщин это 10 грамм напитка в сутки, для мужчин - 20 грамм", - говорится в сообщении.

Более того, коньяк в малых дозах используется для лечения простуды и гриппа. Так, в далеком 1918 году немцы боролись с гриппом напитком, в состав которого входил коньяк и чеснок. А сегодня в США, Канаде, странах Южной и Центральной Америки простуду и грипп лечат, в частности, напитком на основе коньяка, молока, масла, яичного желтка и меда под названием "гоголь-моголь".

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Детали

Ученые рассказали о пользе коньяка: дозы потребления для женщин и мужчин отличаются 2019-12-23 21:30 612
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