Детали Новый год 2020: Очень важно: с чем нельзя смешивать алкоголь

2019-12-31 22:00 108

 

Обычно праздничный стол сопровождают алкогольные напитки, которые строго запрещено сочетать с некоторыми блюдами и медицинскими препаратами.

Именно ближе к новогодним праздникам врачи и диетологи напоминают о правилах употребления спиртного, отмечая, что несоблюдение правил может стать причиной не только тяжелого похмелья, а и проблем со здоровьем.

Алкогольные напитки не желательно сочетать с:

1. Антибиотиками

Диетологи утверждают, что алкоголь просто нейтрализует позитивные действия антибактериальных препаратов, они стают просто бесполезными. Также от такого сочетания страдает печень.

2. Анальгетиками

Употребляя спиртное с лекарствами для снятия болевых ощущений разной степени, можно спровоцировать серьезное поражение печени.

3. Успокоительным

Не сочетается алкоголь с успокоительными и снотворными препаратами. Их комбинирование может стать причиной нарушения центральной нервной системы, из-за чего может нарушиться дисфункция дыхательного центра в мозгу, и привести к прекращению дыхания и остановке сердца

4. Сердечными медикаментами

Не стоит сочетать алкогольные напитки с лекарствами, назначаемыми при проблемах сердечно-сосудистой системы, чтобы избежать резкого падения давления со всеми негативными последствиями - тошнота, обмороки, почечная недостаточность.

5. Энергетиками

Резкие скачки давления могут наблюдаться и в тех случаях, когда алкоголь смешивается с энергетическими напитками. Помимо этого, такой коктейль приводит к спазмам сосудов головного мозга, судорогам и поражениям печени.

6. Сладкими и сильно жирными блюдами

Что касается непосредственно новогоднего застолья, то диетологи настоятельно не рекомендуется употреблять алкоголь со сладкой и жирной пищей. Специалисты поясняют, что в сочетании со сладким (даже с фруктами) алкоголь усваивается организмом очень медленно, что усиливает его токсичное действие.

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