Детали Медики рассказали, как похудеть после праздников

2020-01-07 22:00 216

 

Медик Виктория Савицкая рассказала, что после праздников, на которых большинство "загрузились" тяжелой и вредной пищей, необходимо дать своему организму немного отдохнуть.

Отличным решением будет организация разгрузочных дней, пишет golos. Главное правильно подобрать рацион, который наладит метаболизм и избавит организм от шлаков.

Один из вариантов просидеть день на кефире. В течение дня необходимо выпить литр-два кефира небольшими порциями. И больше ничего не есть. Благодаря такой диете можно избавиться от лишних полутора килограммов. Но самое главное в такой диете, что организм очищается от шлаков и выводятся вредные вещества. Помимо кефира можно пить воду в неограниченном количестве и травяные чаи без сахара.

Также можно воспользоваться диетой на гречке и кефире. Для это необходимо запарить гречку с вечера в соотношении 1 к 3. Заливаем крупу кипятком и укутываем полотенцем. Утром гречневая каша будет готова, только ее не нужно солить и добавлять в нее масла.

Съешьте кашу в течение дня небольшими порциями, запивая ее кефиром, водой или чаем. Гречка наполнит организм необходимыми макроэлементами и нормализирует пищеварение.

На яблоках также можно провести весь день и очистить организм. Для этого возьмите 1,5 кг яблок и съешьте их в течение дня. Треть из них можете запечь в духовке. Пейте достаточное количество воды. Пектин в составе яблок выведет из организма вредные вещества.

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