Детали Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой

2020-01-16 14:04 135

Скандально известный бывший глава департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Илья Кива, у которого есть судимость за взяточничество и справка о психическом заболевании, благодаря новым покровителям стал не только народным депутатом, но и ведущим телепердачи. Об этом пишут журналисты «Политека».

 «О своем коррупционном прошлом и психическом здоровье Кива говорит неохотно. Так, на одном из эфиров разразился истерикой, когда журналисты вспомнили о его судимости», - говорится в материале.

 Ранее журналист и блогер Владимир Бойко сообщал, что в Едином государственном реестре судебных решений сохраняется приговор Октябрьского районного суда Полтавы от 24 декабря 2013 года в деле №1622 / 11616/2012, согласно которому бывший заместитель начальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области Илья Кива был осужден за взяточничество согласно ч. 3 статьи 368 УК Украины. Суд установил Киве наказание в виде штрафа в размере 10200 грн и лишил права занимать должности, государственные должности сроком на 1 год.

 По информации журналиста, Кива на момент осуждения был инвалидом второй группы в связи с психическим заболеванием. Так, в тексте решения суда указано, что Кива «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больницы с диагнозом: последствия черепно-мозговой травмы с психопатизация личности, является инвалидом 2 группы». Именно по этой причине суд вынес столь мягкий приговор взяточнику.

 Впрочем, такое реноме никак не помешало Киве сблизиться с главой МВД Арсеном Аваковым. Чтобы устроить Киву в МВД Аваков «уговорил» суд пересмотреть и смягчить приговор.

 «Но неадекватные и одиозные выходки Кивы постоянно вызывали возмущение у общественности, и Аваков был вынужден уволить своего буйного подопечного из Нацполиции, но оставил своим советником. Однако Кива недолго грустил, и быстро нашел себе новых хозяев. Теперь он народный депутат партии Медведчука «Оппозиционная платформа «За жизнь», а также ведущий программы о борьбе с коррупцией на канале ZIK», - говорится в материале.

 По мнению журналистов, Илья Кива – это показательный пример того, как различного рода неадекватные взяточники и проходимцы не только устраивают себе комфортную жизнь, но и имеют наглость с особым цинизмом поучать других, как им жить.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кива заявил, что не бил депутатов на заседании аграрного комитета Рады

2019-12-19 14:45 852

Охраннику Ляшко объявили о подозрении из-за драки с нардепом

2019-12-03 17:00 1131

В СБУ назвали небрежным фейком сообщения о слежке за неугодными нардепами

2019-11-14 09:40 2103

У Зеленского готовят закон, который позволит увольнять депутатов мажоритарщиков

2019-11-11 08:39 2739

Еще новости в разделе "Детали"

Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой

2020-01-16 14:04 135

СМИ Помощник Президента Андрей Ермак был замечен в гей-клубе

2020-01-16 10:15 306

Медики рассказали, как похудеть после праздников

2020-01-07 22:00 1296

Убережет от инфаркта и инсульта: врачи назвали важный продукт

2020-01-07 17:00 2913
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой 2020-01-16 14:04 135
СМИ Помощник Президента Андрей Ермак был замечен в гей-клубе 2020-01-16 10:15 306
Медики рассказали, как похудеть после праздников 2020-01-07 22:00 1296
Убережет от инфаркта и инсульта: врачи назвали важный продукт 2020-01-07 17:00 2913

Лента

15:12 Двукратный чемпион Формулы-1 попал в серьезную аварию на внедорожнике
14:45 Вступил в силу закон о языке - где укрмова теперь стала обязательной
документ 14:16 Кандидат в премьеры РФ внесен в базу Миротворца - побывал в оккупированном Крыму
14:04 Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой
13:44 Монополия Газпрома разрушена, на европейский рынок вышел серьезный игрок
13:44 Импичмент президента: обвинения Дональда Трампа переданы в Сенат
12:43 Милованов заявил, что платить неограниченные премии чиновникам вполне законно
12:14 К расследованию катастрофы украинского Boeing в Иране подключилась Канада
11:42 В Офисе Президента отрицают причастность к аудиозаписи с премьер-министром
11:13 100 заданий за 3 часа - стали известны детали сертификации украинских учителей