Детали Алкоголизм и другие приключения максима Вихора

2020-01-18 15:05 435

В ночь на воскресенье, 12 января, в Приморском районе Одессы случилось ЧП. На первый взгляд рядовое происшествие - на улице Маршала Говорова, неизвестные вскрыли автомобиль Volvo и унесли все, что там было.

Пикантность данной ситуации объясняется тем, что иномарка Volvo принадлежит не какому-нибудь простому одесситу, пострадавшему от неизвестных грабителей, а прокурору Одесской области Максиму Вихору. Более того, машину прокурора обносит уже второй раз за месяц!

По данным главы общественной организации «Люстрационная комиссия Одесской области» Константина Цховребашвили, пару недель назад на квартиру прокурора Одесской области уже покушались. «Вихору месяц назад сняли номера, сегодня выбили стекло и почистили багажник. В этом же доме живет Ахмеров, ему сожгли машину и торговый павильон… Намоленное место…» — написал в Fecebook Цховребашвили.

«Люстратор» уточняет, что сквозь разбитое стекло автомобиля видно: злоумышленники лезли за чем-то в багажник, и потому заднее сиденье авто опущено.

Примечательно, что в полиции инциденты с машиной прокурора почему-то не комментируют. Молчит и прокурор, не говоря, что же вынесли из его машины. Правоохранителей можно понять: разве могут простые одесситы спокойно спать и не беспокоится о своем имуществе, если машину прокурора области нагло грабят уже дважды за месяц. Причем, страдают от действий неизвестных и соседи прокурора.

Следует отметить, что Максим Выхор был назначен руководителем одесской региональной прокуратуры 30 сентября прошлого года. Ранее он работал в СБУ и Генеральной прокуратуре на руководящих оперативных должностях. А после увольнения из службы работал в Одесской обладминистрации помощником губернатора Максима Степанова, оставаясь при этом в статусе офицера действующего резерва СБУ.

Работая помощником губернатора Степанова Максим Вихор курировал коммуникации губернатора и ОГА с силовыми ведомствами. А после увольнения губернатора Степанова, Максим Вихор подал документы в Генпрокуратуру на устройство на работу.

Поговаривают, что с прежних работ в правоохранительных структурах Максима Выхора попросили по причине тяжелого заболевания – запойного алкоголизма. В органы он вернулся исключительно по протекции своего старого друга заместителя главы СБУ Владислава Бухарева. С Бухаревым Максим Вихор познакомился еще в начале 2000-х.

По декларации Максима Вихора он владеет небольшим домом на 58 кв.м. и земельным участком на 9,6 соток в Голой Пристани Херсонской области. В Одессе прокурор живет с семьей - женой и тремя детьми в арендуемой квартире на Маршала Говорова. Согласно декларации у прокурора хранится 180 тысяч гривен, а у его жены - 550 тысяч. Ездит Максим Вихор на 9-летнем Volvo ХС60, которую с завидной периодичностью грабят.