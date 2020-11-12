Детали «О спиртовых настойках в Украине: одиозная персона министра Степанова играет тут существенную негативную роль», - Тарас Чорновил

2020-11-12 10:12 268

Количество «аптечных алкоголиков» в Украине начало резко расти в период пандемии, а введение карантина выходного дня может усугубить ситуацию, - считает политолог и общественный деятель Тарас Чорновил.

По мнению Чорновила, озвученном в его личном блоге  под названием «О спиртовых настойках в Украине: одиозная персона министра Степанова играет тут очень существенную негативную роль», спрос на настойку боярышника и другой аптечный алкоголь обусловлен не только его дешевизной и круглосуточной доступностью.

Он считает, что Министерство здравоохранения Украины целенаправленно переориентирует спрос, в том числе и с помощью карантинных мер. «Когда торговля претерпевает сложности и препятствия, аптеки работают абсолютно свободно. И это, конечно же правильно. Неправильно, когда некоторые основные меры подчинены не логике борьбы с распространением заболевания, а каким-то шкурным интересам отдельных чиновников от медицины», - говорится в публикации.

«Тема алкогольных настоек для Украины гораздо тревожнее, чем представляет себе большинство добропрорядочных трезвых граждан. И одиозная персона министра Степанова играет здесь значительную негативную роль», - написал Тарас Чорновил. Напомним, на днях политолог Кирилл Молчанов также высказывал опасения относительно того, что карантин выходного дня может стимулировать аптечный алкоголизм в стране.

Ранее нардеп Ольга Стефанишина заявляла: для того, чтобы лекарства не превращались в доступный алкоголь, МОЗ должен прекратить предоставлять квоты на безкцизную продажу этилового спирта производителям настоек.

"Еще в прошлом году был подготовлен проект изменений в постановление Кабинета Министров "Вопросы использования спирта этилового для производства лекарственных средств" №19 от 05.01.2011, позволяющее производителям настоек покупать этиловый спирт без уплаты акциза.

Этот проект предусматривает отмену квот производителей настоек на безакцизный спирт. То есть заставляет их платить акциз – как это делают производители алкогольных напитков, – пишет народный депутат. – Но действующему руководству Минздрава такие нововведения почему-то неинтересны.

Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности – большой вопрос. Ведь проект постановления и все необходимые цифры давно лежат на его столе".

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