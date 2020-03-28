Детали Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора

2020-03-28 13:43 96
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Одесской прокуратуре коррупция процветает несмотря на чрезвычайную ситуацию и карантин: одесский прокурор вымогал круглую сумму за переквалификацию уголовного производства на более мягкую статью.

26 марта при получении взятки в размере 25 тысяч долларов был задержан один из одесских прокуроров. Об этом сообщила пресс-службаДепартамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

По нашей информации задержанным является прокурор Одесской местной прокуратуры №1 Денис Толпыго.

Операция проводилась сотрудниками Областного управления стратегических расследований и следователями Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве генеральной инспекции Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, Толпыго вымогалденьги за переквалификацию уголовного производства, а именно, изменение части статьи УК, что позволило бы подозреваемому получить более мягкое наказание.

Никакой реакции от руководства Областной прокуратуры на данный инцидент не последовало, главный прокурор Одещины Максим Вихор никак не комментирует задержание одного из своих подчиненных.

Ранее одесские общественные активисты и блогеры не раз поднимали проблему коррумпированностипрокурорской вертикали в регионе. В частности, указывая на то, что взяточничество «крышует» именно начальник областной прокуратуры вместе со своей командой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше!

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как жителям многоэтажек обеспечить свою безопасность во время коронавирусного карантина

2020-03-28 12:00 504

Чем заняться дома и как не навредить себе в карантине - полезные советы от ВОЗ

2020-03-27 20:33 399

Лечащих украинцев от коронавируса медиков поселят прямо в больницах

2020-03-27 19:34 516

Кино для карантина: подборка лучших фильмов о катастрофах и эпидемиях

2020-03-27 17:31 816

Еще новости в разделе "Детали"

Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора

2020-03-28 13:43 96

Егор Стадный «проводник» системы развала высшего образования, - СМИ

2020-03-27 14:58 444

документ СБУ займется Александром Тимаковым, который разгонял панику о коронавирусе среди одесситов

2020-03-26 13:57 576

Неадекватное решение Ермака по выборам в Киеве

2020-03-13 17:02 2340
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора 2020-03-28 13:43 96
Егор Стадный «проводник» системы развала высшего образования, - СМИ 2020-03-27 14:58 444
документ СБУ займется Александром Тимаковым, который разгонял панику о коронавирусе среди одесситов 2020-03-26 13:57 576
Неадекватное решение Ермака по выборам в Киеве 2020-03-13 17:02 2340

Лента

14:30 Безумие на украинской границе не утихает, появилось официальное заявление: "Если не успели вернуться домой, то..."
14:20 Испания поставила новый мрачный рекорд по смертности от коронавируса
14:00 Наличная гривня упала почти до 30. Что будет с курсом на следующей неделе?
13:43 Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора
13:30 На улицах Нью-Йорка оборудовали мобильные морги
13:30 Заболеет 22 миллиона: Центр общественного здоровья сделал страшный прогноз
13:00 Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч
12:30 Ученые назвали самый опасный период у зараженных коронавирусом
12:00 Как жителям многоэтажек обеспечить свою безопасность во время коронавирусного карантина
11:30 Блокпосты и градусники: в Киеве готовят новые кардинальные меры из-за коронавируса