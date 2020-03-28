Детали Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора

2020-03-28 13:43 96

В Одесской прокуратуре коррупция процветает несмотря на чрезвычайную ситуацию и карантин: одесский прокурор вымогал круглую сумму за переквалификацию уголовного производства на более мягкую статью.



26 марта при получении взятки в размере 25 тысяч долларов был задержан один из одесских прокуроров. Об этом сообщила пресс-службаДепартамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

По нашей информации задержанным является прокурор Одесской местной прокуратуры №1 Денис Толпыго.

Операция проводилась сотрудниками Областного управления стратегических расследований и следователями Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве генеральной инспекции Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, Толпыго вымогалденьги за переквалификацию уголовного производства, а именно, изменение части статьи УК, что позволило бы подозреваемому получить более мягкое наказание.

Никакой реакции от руководства Областной прокуратуры на данный инцидент не последовало, главный прокурор Одещины Максим Вихор никак не комментирует задержание одного из своих подчиненных.

Ранее одесские общественные активисты и блогеры не раз поднимали проблему коррумпированностипрокурорской вертикали в регионе. В частности, указывая на то, что взяточничество «крышует» именно начальник областной прокуратуры вместе со своей командой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше!