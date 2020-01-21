Политика Очень нужны деньги! Премьер Гончарук установил план продажи госимущества

2020-01-21 13:44 159

Премьер Алексей Гончарук дорив руководству Фонда госимущества провести в 2020 году приватизацию более 300 объектов.

"К Новому году мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов. Поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год", - написал Гончарук в своем Telegram.

По его словам, в 2019 году получено доходов от приватизации вдвое больше, чем за весь 2018-й год.

"Всего в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов по новым качеством раскрытия информации. Для этого Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных. Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор должен знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел", - уверяет премьер.